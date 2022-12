Football : Pelé, véritable génie du ballon rond, s'est éteint à l'âge de 82 ans

Seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde de football à trois reprises, le Brésilien Pelé est décédé à l'âge de 82 ans, jeudi 29 décembre.

Pelé, décédé à l'âge de 82 ans jeudi 29 décembre, était un génie du football. Celui qui est né dans une famille pauvre du sud du Brésil a signé à seulement 16 ans à Santos, où il a enchaîné les buts. Au bout d'une saison, il est devenu international, sélectionné pour la Coupe du monde en Suède en 1958. Alors remplaçant, il a saisi sa chance en quart de finale, en marquant l'unique but de la rencontre contre les Gallois. Il a ensuite inscrit trois buts contre la France en demi-finale, puis deux buts face à la Suède en finale. À 17 ans, Pelé est devenu et demeure encore aujourd'hui le plus jeune champion du monde de l'histoire.



Pelé déclaré par décret "trésor national"

Souplesse, puissance, vitesse, adresse : jamais un joueur n'avait combiné autant de qualités. En 1961, le président brésilien Janio Quadros l'a déclaré par décret "trésor national" et intransférable. Le club brésilien de Santos était alors la meilleure équipe du monde. En 1969, Pelé a marqué son millième but dans un stable comble. L'année suivante, il est devenu le seul joueur à avoir remporté à trois reprises la Coupe du monde, l'apothéose.