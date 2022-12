Football : retour sur la carrière exceptionnelle de Pelé, décédé à 82 ans

Le Roi Pelé, légende planétaire, s'est éteint à l'âge de 82 ans, jeudi 29 décembre. Retour sur la carrière hors du commun du Brésilien, triple champion du monde.

Au pays du football, Pelé, décédé à l'âge de 82 ans jeudi 29 décembre, était une icône avec plus de 20 ans de carrière et 1 281 buts marqués. Le monde l'a découvert en 1958, lors de la Coupe du monde en Suède. À seulement 17 ans, le Brésilien a marqué trois buts contre la France de Kopa et Fontaine en demi-finale. Il a aussi inscrit deux buts en finale, dont l'un devenu mémorable, permettant au Brésil de remporter sa première Coupe du monde.



Plus de mille buts en carrière

Onze ans plus tard, la star planétaire a marqué sur penalty le millième but de sa carrière. En plein match, ses fans ont envahi la pelouse et l'ont porté en triomphe. Pelé a dédié son but aux enfants pauvres du Brésil. Avec lui, le football a changé de dimension. En 1970, au Mexique, le Brésilien a inscrit un but en finale et remporté un troisième Mondial. Personne n'a fait mieux depuis. Après 18 ans passés dans son club de Santos, au Brésil, Pelé a accepté un contrat en or, en 1975, pour rejoindre le club des Cosmos de New York, aux États-Unis. C'est à 37 ans dans un stade comble que le Roi a tiré sa révérence, en marquant un dernier but lors de son ultime match.