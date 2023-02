Ils lient le foot à l’écologie. L’association Clean my Calanques proposent aux supporters marseillais de nettoyer autour du Vélodrome avant chaque match. Brut les a suivis une soirée.

“On demande aux gens de ramasser un déchet qu'il y a par terre, justement, parce qu'on est fiers de l'OM, mais c'est trop sale.” L’association écologique marseillaise Clean my Calanques s’attaque maintenant au Vélodrome. Avant chaque match de l’Olympique de Marseille, les bénévoles proposent aux supporters de ramasser les déchets aux alentours du stade. Un bon moyen, selon Éric, cofondateur de l’association, de montrer sa fierté pour sa ville.

“C'est pas du tout illogique qu'on soit là”

“En fait, l'écologie, ça doit toucher tout le monde : le sport, le foot, l'art, la culture, tout le monde. C'est un super vecteur parce qu'une fois que tu oses, une fois que tu te mets en plein milieu, que tu le fais, mais regarde ! Tu as vu les actions ? Tous les gens qui ont ramassé, qui connaissaient déjà le truc, qui connaissaient l'asso, le mouvement... Eh ben, petit à petit, ça va se lancer. Justement, il faut être les prémices, tu vois : ça se faisait pas dans le foot, ben on va le faire dans le foot. Et je suis fier que ça soit à Marseille”, explique Éric.

L’objectif premier de son association est de nettoyer les calanques et de les préserver de la pollution. “Mais ça commence ici, les calanques”, affirme le cofondateur. “Ça veut dire que tous les déchets qu'il y a là, avec un coup de vent ou avec la pluie, ça finit dans les calanques et dans la mer. Donc c'est pas du tout illogique qu'on soit là, c'est même normal et tant mieux, parce que ça commence ici, on a moins de déchets à ramasser plus tard.”

Une fois la collecte finie, l’association fait les comptes : “Sept à huit sacs remplis, donc bien lourds. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger, on va trier et après, on va dans le stade, on va se régaler, voilà, c'est tout.”