"Que le stade soit un volcan" : l'OM compte sur le public du Vélodrome pour renverser le Benfica Lisbonne en Ligue Europa

L'OM espère inverser la tendance. Les Phocéens reçoivent le Benfica Lisbonne jeudi soir en quarts de finale retour de la Ligue Europa, une semaine après une défaite 2-1 à l'aller. Les Marseillais, en grande difficulté ces dernières semaines, comptent sur le soutien de leurs bouillants supporters du stade Vélodrome pour créer l'exploit face aux Portugais, emmenés entre autres par l'ancien Parisien Angel Di Maria.

La soirée s'annonce en tout cas très chaude, avec une enceinte marseillaise à guichets fermés et près de 2 500 fans portugais dans les gradins. Près de 1 000 policiers seront mobilisés pour cette rencontre très attendue.

"Jouer à Marseille est toujours très compliqué"

Certes, "un supporter n'a jamais marqué de but". Cette formule, prononcée par l'iconique gardien italien Gianluigi Buffon, sera encore valable jeudi soir au Vélodrome. Mais pour Alex, ce fan de l'OM rencontré sur la Canebière, le public marseillais peut avoir un rôle décisif. "On le voit à chaque match, le stade est vraiment un chaudron. Jouer à Marseille est toujours très compliqué, et encore plus en Coupes d'Europe. Il faut pousser et mettre le feu, montrer à Benfica qu'on ne se fera pas marcher dessus", assure-t-il.

Cette saison, la ferveur est en effet impressionnante au Vélodrome, avec 58 000 spectateurs de moyenne en Ligue 1 selon le site Transfermarkt, et des affluences tout aussi fortes en Ligue Europa. Les joueurs eux-mêmes avouent être transcendés, à l'image du défenseur central Leonardo Balerdi. "C'est magnifique de voir ces gens donner tout pour ce club. Je donne encore plus sur le terrain", assure le joueur argentin.

"Il n'y a que Marseille qui peut faire ça"

Les supporters assurent également qu'ils mettront la pression bien avant le coup d'envoi. "Quand on voit les avant-matchs, il faut le vivre pour le ressentir", jure Ouafi, autre fan de l'OM. Une référence aux chants incessants et aux nombreux fumigènes allumés dans les environs du stade Vélodrome dans les heures précédant les rencontres à enjeu.

Mais à l'inverse, la pression des supporters peut-elle être trop grande pour les joueurs marseillais, qui viennent de perdre leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues ? Kevin, sweat-shirt de l'OM sur les épaules, est persuadé du contraire. "Je pense que ça ne peut avoir que du bon d'avoir un public qui s'enflamme, il n'y a que Marseille qui peut faire ça. J'aimerais que le stade explose, que ce soit un volcan", espère-t-il. Malgré la défaite à l'aller, les supporters y croient plus que jamais.