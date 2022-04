OM-PAOK : dans une ambiance bouillante, Marseille s'impose contre Salonique en quarts de finale aller de Ligue Europa conférence

Une victoire au forceps dans une ambiance irrespirable. Marseille a pris le meilleur sur le PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence jeudi 7 avril au Vélodrome. Auteurs d’une première période solide, à l’issue de laquelle ils avaient fait le break grâce à deux réalisations de Gerson (13e) et un bijou de reprise de volée de Dimitri Payet (45e), les hommes de Jorge Sampaoli ont eu plus de mal au retour des vestiaires.

Ils ont dû se battre pour conserver leur avantage au score dans une fin de match tendue, qui a notamment vu l'exclusion de Gerson dans le temps additionnel. Avec cette courte victoire contre la meilleure attaque de Grèce, les Marseillais prennent une petite option pour la qualification dans le dernier carré, avant un match retour qui s’annonce tout aussi bouillant la semaine prochaine à Thessalonique.

Tribunes chauffées à blanc

Dans les tribunes, le match était déjà bien lancé au moment où les 22 acteurs ont pénétré sur le terrain. Alors que les dernières heures ont été marquées par plusieurs affrontements entre supporters des deux clubs, le Vélodrome a vécu un avant-match tendu, avec des jets de pétard et fumigènes qui ont un instant laissé craindre un report du coup d’envoi.

Les supporters du PAOK Salonique avant le coup d'envoi du match contre Marseille, au Vélodrome, le 7 avril 2022. (DANIEL COLE/AP/SIPA / SIPA)

Au cœur de cette ambiance incandescente, les Marseillais ne se sont pas laissé impressionner. Les hommes de Jorge Sampaoli ont vite pris le contrôle du match, résistant au pressing haut des Grecs. Gerson n’a pas tardé à trouver la faille (13e) sur un subtil enchaînement contrôle poitrine-reprise de l’extérieur, après avoir été servi par Dimitri Payet.

L’étincelle de Dimitri Payet

Le meneur réunionnais a brillé ce soir sur la pelouse du Vélodrome et pas seulement par la passe. C'est lui qui a doublé la mise juste avant la mi-temps d’une demi-volée somptueuse partie se lover dans la lucarne droite de Paschalakis (45e). Avec deux buts pour cinq tirs, l’OM semblait enfin avoir trouvé l’efficacité qui lui échappait depuis le début de la phase à élimination directe.

Mais les Marseillais n’ont pas totalement chassé leurs vieux démons, et ils se sont fait cueillir au retour des vestiaires. Sur une offensive de Salonique, l’entrant Omar El-Kaddouri est venu tromper Mandanda dans la surface, et relancer la partie (48e). Ragaillardis, les joueurs de Razvan Lucescu sont partis à l’assaut du but olympien.

Epilogue sous tension

Malgré tout, Dimitri Payet a continué de se montrer remuant et de porter les siens, multipliant les retours défensifs, et distribuant le jeu vers l’avant. Pas suffisant pour aller chercher un troisième but dans une fin de match tendue, marquée par des jets de projectiles sur les tirs de corners, et l’exclusion de Gerson à la toute fin de la rencontre (90+4e) pour une faute sur un contre adverse. Automatiquement suspendu, il ne sera pas du déplacement en Grèce, tout comme Boubacar Kamara, qui paye une accumulation de cartons jaunes. Deux joueurs de poids en moins pour un combat qui s'annonce rude.

Les autres rencontres de la soirée n'ont pas donné d'indice concernant le potentiel adverse de l'OM en cas de qualification pour le tour suivant. Feyenoord et Slavia Prague se sont neutralisés après une rencontre riche en buts (3-3). Par ailleurs, le PSV Eindhoven a tenu tête à Leicester au King Power Stadium (0-0), tandis que Bodo Glimt a fait tomber la Roma de José Mourinho (2-1).