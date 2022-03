FC Bâle-Marseille : l'OM se qualifie dans la douleur en quarts de finale de Ligue Europa conférence

Marseille s’est fait peur. Larges dominateurs mais pas assez efficaces au match aller, les Phocéens n'avaient qu'un but d'avance lorsqu'Artur Soares Dias a donné le coup d'envoi jeudi 17 mars. Et le scénario du match aller s'est répété avec au final, le même score et une victoire phocéenne deux buts à un à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue Europa conférence.

Mais cette fois, ce ne sont pas les Marseillais qui ont ouvert le score. Et pourtant Cédric Bakambu, symbole de l'inefficacité olympienne, a eu les occasions mais a buté sur Heinz Lindner (26e et 61e). Amine Harit, parti seul en profondeur et fauché par derrière par Wouter Burger, a, lui, manqué l'occasion de se faire justice sur penalty, une nouvelle fois stoppé par le portier bâlois.

Amine Harit lors du huitième de finale retour de Ligue Europa conférence, le 17 mars 2022 à Bâle. (FABRICE COFFRINI / AFP)

C'est Dan Ndoye qui a donc débloqué le compteur but de la soirée ramenant Bâle dans la course à la qualification (62e). Mandanda, laissé seul face au buteur suisse, n'a pas pu intervenir cette fois-ci comme il l'avait fait auparavant (14e, 20e et 56e). Une réalisation synonyme de prolongation provisoire entre les deux formations depuis l'abandon de la règle du but à l'extérieur.

34 tirs pour seulement quatre buts

Mais les Marseillais ont fait preuve de sang-froid et n'ont pas semblé paniquer. Au contraire, ils ont alors remis le pied sur le ballon et ont poussé pour enfin faire sauter le verrou. Cengiz Ünder, déjà buteur à Brest dimanche, s'est mué en sauveur (74e) avant que Valentin Rongier ne vienne sceller le score en fin de match (90+2e).

11 – Cengiz Ünder a inscrit 11 buts avec Marseille en 2021/22 toutes compétitions confondues, c’est autant que lors de ses 3 saisons précédentes réunies (6 en 2018/19 et 3 en 2019/20 avec la Roma, 2 avec Leicester en 2020/21). Cap. #FCBOM pic.twitter.com/5mfOkwfKmz — OptaJean (@OptaJean) March 17, 2022

Une victoire à l'arraché qui rappelle les difficultés des coéquipiers de Dimitri Payet, absent jeudi, à se montrer efficaces en compétitions européennes cette saison. C'est d'ailleurs ce qui leur avait coûté leur place en Ligue Europa lors de la phase de poules. Du mieux avait été observé en barrages face à Qarabaq avec six buts inscrits en deux matchs mais la double confrontation face à Bâle a fait ressurgir des questionnements.

Jeudi, les Olympiens sont entrés 28 fois dans la surface suisse et ont frappé à 14 reprises au but pour seulement deux buts. Au total, les joueurs de Jorge Sampaoli ont tiré 34 fois au but en deux matchs face à Bâle pour seulement quatre réalisations. Une inefficacité qui se fait sentir dans le jeu. Marseille était largement supérieur à Bâle, mais s'est fait peur. En quarts de finale, il faudra assurément savoir être plus tueur pour espérer rejoindre le dernier carré.