Ligue 1 : contexte de tensions, objectif Europe, un plan de jeu en rupture avec Marcelino... Ce qu'il faut retenir de la présentation de Gennaro Gattuso

Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est exprimé pour la première fois face aux médias, jeudi.

Des premiers mots très attendus. Au lendemain de l'officialisation de son arrivée sur le banc de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a tenu sa première conférence de presse face aux médias, jeudi 28 septembre, au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Celui qui a déjà dirigé ses premiers entraînements avec le groupe est notamment revenu sur l'environnement de contestations, son style de jeu, et les objectifs du groupe en championnat cette saison.

Il est déjà prêt à faire face au contexte tendu

Il a assuré que l'environnement ne lui faisait "pas peur". Interrogé sur la crise avec les supporters qui a poussé son prédécesseur au départ, Gennaro Gattuso a expliqué qu'il avait déjà "vécu des situations de contestations", qu'il "sai[t] ce que c'est". "J'ai parlé tout de suite avec le président de la façon dont on pouvait résoudre problème, j'ai dit pour faire une blague que que s'il fallait prendre une gifle, je prendrais une gifle et on ne dira rien", a-t-il même déclaré. Face à cette atmosphère, celui qui est déjà passé par le banc de l'AC Milan et Naples a déjà identifié une partie de la solution : "Le travail, travailler constamment [...] Je sais que c'est dur, comme toute ambiance chaude, je l'ai déjà vécu, mais on ne va pas se concentrer sur ces contestations, et aller de l'avant".

Il vise le top 4 pour une qualification européenne

Sur le terrain, l'objectif est clairement identifié : l'Italien vise une qualification européenne et donc un top 4 pour son effectif. "Pour ce club, le mot d'ordre, c'est l'Europe, c'est son milieu naturel de par son histoire", a-t-il notamment exposé. L'objectif le concerne aussi personnellement, puisque l'ancien technicien de Valence a dévoilé que la prolongation de son contrat était liée à la qualification européenne. "J'ai envie qu'on soit dans les quatre premiers, sinon je rentre chez moi", s'est-il amusé. Mais avant de penser à la fin du championnat, il veut se concentrer sur "l'ambiance", "l'envie de travail", et "l'enthousiasme", pour "faire en sorte que les gens viennent au Vélodrome et soient fiers de leur équipe".

Il a un plan de jeu opposé à celui de Marcelino

L'entraîneur de 45 ans a également parlé de son plan de jeu, qu'il considère en rupture avec celui de son prédécesseur. "Marcelino a fait un beau travail, il faut le respecter, mais ce n'est pas forcément un jeu que j'aime produire", a expliqué Gattuso, précisant qu'il n'était "pas fan" du 4-4-2 utilisé par l'Espagnol, qui donne "un jeu un peu plat". "J'aime jouer en commençant les actions du bas du terrain, avoir le contrôle du jeu, être en supériorité numérique avec le ballon", a-t-il détaillé. "J'ai envie d'avoir une équipe compacte, qui a envie, qui mouille le maillot, le Vélodrome a besoin de ça."