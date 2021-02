Incidents au centre d’entraînement de l’OM : huit mois de prison avec sursis requis contre 13 supporters marseillais 

Le parquet de Marseille a requis mercredi 24 février huit mois de prison avec sursis à l’encontre de 13 supporters de l’Olympique de Marseille, accusés du saccage du centre d’entraînement du club le 30 janvier dernier, rapporte France Bleu Provence. Le parquet a requis quatre mois de prison ferme aménageables pour un dernier supporter, qui avait déjà à son actif une condamnation à de la prison avec sursis pour vol. Aucun mandat de dépôt n'a été requis.

Les 14 supporters ont entre 19 et 37 ans. Avant le début du procès, quelques supporters marseillais se sont réunis devant le tribunal pour témoigner leur soutien à leurs collègues. Parmi eux, le supporter iconique du club marseillais René Malleville : "Quand on les voit arriver dans un fourgon pénitentiaire, on a l'impression que c'est Mesrine !"

Les avocats de la défense ont plaidé l’absence de preuves, rapporte France Bleu Provence. "Les supporters sont venus pour manifester leur mécontentement. Pour certains, c'était la promenade, ils ont vu cette réunion et avec le Covid ça faisait longtemps que personne ne s'était vu, n'avait chanté dans l'enceinte d'un stade... Et puis il y a eu des exactions mais les véritables auteurs sont dans la nature. Quand la foule s'est dispersée, les policiers en ont attrapé quelques-uns sur les 300 sans savoir ce qu'ils avaient fait ou pas", a défendu Me Nicolas Besset, l’avocat de deux des prévenus.