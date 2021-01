Foot : le match Marseille-Rennes reporté après l'intrusion de supporters en colère dans le centre d'entraînement de l'OM

Dans les tensions entre l'Olympique de Marseille et une partie de ses supporters, un cap a été franchi. En colère contre la gestion du club et ses résultats récents, 300 d'entre eux se sont rendus dans le centre d'entraînement de l'OM, la Commanderie, et ont "violemment pris à partie les forces de l'ordre", samedi 30 janvier a indiqué la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Les policiers ont procédé à 25 interpellations.

❌ 300 supporters de l'OM ont violemment pris à partie les policiers présents pour sécuriser La Commanderie. Envoi immédiat de renforts pour mettre fin aux dégradations

➡️ 25 interpellations. @prefpolice13 condamne fermement ces violences inacceptables. — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) January 30, 2021

Ces violences ont entraîné le report du match de Ligue 1 entre Marseille et Rennes, qui devait avoir lieu à 21 heures au stade Vélodrome, a annoncé la Ligue de football professionnel, sans préciser pour l'instant la date à laquelle il serait joué.

Sept policiers blessés

L'incident à la Commanderie s'est terminé dans l'après-midi, a indiqué la préfecture de police à franceinfo, confirmant que certains des supporters avaient réussi à s'introduire dans l'enceinte du centre, ce que montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Les supporters ont également manifesté leur colère par des jets de fumigènes et de pétards, et trois arbres ont brûlé aux abords du centre, affirment des journalistes de l'AFP présents sur place. C'est aussi ce que montrent des images diffusées par la chaîne RMC Sport sur Twitter.

Les images exclusives du coup de force des supporters marseillais au centre d'entrainement Robert-Louis-Dreyfus. Un arbre a pris feu, 25 personnes ont été interpelées par la police. pic.twitter.com/XIVEalZoRQ — RMC Sport (@RMCsport) January 30, 2021

Sept policiers ont été blessés dans les affrontements, a par ailleurs affirmé la préfecture sur Twitter.

Samedi matin, de nombreuses banderoles visant principalement le président du club, Jacques-Henri Eyraud, mais aussi le reste des dirigeants et certains joueurs, avaient été déployées à Marseille. L'OM, actuel 6e du championnat, doit affronter Rennes à 21 heures, samedi, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.