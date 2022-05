DIRECT. OM-Feyenoord : Marseille doit combler un but de retard pour se hisser en finale de Ligue Europa conférence. Suivez et commentez le match avec nous à partir de 21 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: 𝐗𝐈 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝#omfey • #UECL





: 𝗡𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗫𝗜 𝗗𝗘 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗧 🔥⚔️La composition de notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 🇦🇷😤#OMFEY ⎮ #UECL https://t.co/DzqiNXKdbz

: La composition des deux équipes vient de tomber ! A noter le choix de titulariser Bamba Dieng en attaque côté phocéen. Sa vitesse avait fait des ravages dans la défense néerlandaise au match aller, mais sa maladresse devant le but lui avait valu de vives critiques de la part des supporters phocéens.

: L’orage vient de s’arrêter sur Marseille, mais la pluie continue. Conditions dantesques pour cette demi-finale retour. #OMFEY @franceinfo @francetvsport















: Le camarade Adrien Hémard de franceinfo sport se trouve au stade Vélodrome ce soir, et il a essuyé un terrible orage quelques minutes avant le coup d'envoi.

: @Puce13 Mais si, mais si, on arrive ! Je vois l'OM échouer aux tirs au but face aux Bataves après une victoire 2-1 qui nous fera veiller jusqu'au bout de la nuit. Stéphanie Thonnet pronostique à son tour un 2-2 qui éliminerait les hommes de Jorge Sampaoli. Heureusement pour les supporters phocéens, d'autres de mes camarades sont plus optimistes, notamment Florence Morel, sudiste également, qui annonce un 3-0 net et sans bavure pour les Phocéens.



: Bonsoir FI. Pas de prono pour le match de l'OM ce soir ? Coupe d'Europe quand même...'

: Hélas @Rafael et Dieu sait pourtant que ça arrangerait le RC Lens, une équipe qui m'est chère. A priori, ce serait une équipe néerlandaise qui prendrait du galon et se retrouverait en C3 si elle remporte la Coupe nationale.

: Bonsoir Pierre Godon. Si Marseille remporte la EL2, est-ce que ça donne une place européenne en + au classement en championnat pour une qualification ?

: Tiens bonsoir Pierre, présent pour la consolante, l'ersatz d'intertoto ?!

: @comprendrien Accrochez-vous, c'est technique. Au commencement étaient la Coupe des champions (devenue Ligue des champions), surnommée C1, la Coupe des vainqueurs de coupe, C2, et la Coupe de l'UEFA (devenue Ligue Europa), surnommée C3, qui regroupe les équipes qui ont fini aux places d'honneur des championnats européens. Histoire de compliquer le tout, l'UEFA a créé la Ligue Europa Conférence, C4, donc, pour les équipes qui sont arrivées encore plus loin en championnat (autour de la 6e place). Et entre deux, la C2 n'existe plus, les vainqueurs des coupes nationales se retrouvant en Ligue Europa. Oui, c'est technique :-)

: C'est quoi la ligue Europa conférence par rapport à la ligue Europa ???Merci Pierre kitouchsabillensport

: Fortes tensions autour du Vélodrome : affrontements entre « supporters » du Feyennord et Marseillais. #OMFEY

: Selon le journaliste Rémy Buisine sur place, des tensions sont à signaler autour du stade Vélodrome entre supporters phocéens et leurs homologues néerlandais. Ce qui était malheureusement prévisible après les incidents d'hier. Rappelons qu'une tribune du Vélodrome est fermée après les incidents au tour précédent, contre le PAOK Salonique.

: Bonsoir Florence, bonsoir à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble pour vivre une demi-finale européenne, certes, de C4 ou Ligue Europa Conférence de son petit nom, mais une demi-finale européenne quand même ! L'OM ne doit pas perdre le (Feye)noord et doit remonter un but de retard après le match aller à Rotterdam !





: Dans une heure, ce sera le moment fatidique pour l'Olympique de Marseille, qui affrontera les Hollandais de Feyenoord. Vous pourrez suivre la rencontre animée en direct par le formidable Pierre Godon ! Pour ma part, je continue à suivre le reste de l'actualité avec vous !

: Le ballet des bus va reprendre. Pas de cortège entre le Prado et le Vélodrome tout proche, les fans de Feyenoord effectuent le trajet en bus. Toujours sous escorte. #OMFEY@franceinfo @francetvsport https://t.co/iGFkEVJQj4



: Exceptionnel. 😭 #OMFEY https://t.co/95BTcpyYRV



: Ceci n’est pas un festival mais bien la fan zone des fans de Feyenoord sur la plage du Prado, à Marseille. #OMFEY@franceinfo @francetvsport https://t.co/PcIXfcMNk5



: L'OM joue ce soir la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam. Adrien Hémard-Dohain, de la rédaction de franceinfo sport, a suivi les supporters hollandais sur la plage du Prado, avant qu'ils ne prennent la direction du Vélodrome.

: Il y a 30 ans, alors que se jouait la demi-finale de la Coupe de France à Furiani, une tribune s’effondra. La Corse, Marseille, et avec elles la France tout entière étaient en deuil. Pensées pour les victimes, les familles et tous les blessés.

: Il y a 30 ans, une tribune provisoire du stade Furiani s'écroulait lors d'un match entre l'OM et le SEC Bastia, tuant 19 personnes. Emmanuel Macron publie cet après-midi un message en mémoire de cette tragédie.

: #marseille Les policiers étaient mobilisés dès hier soir sur le Vieux-Port avant la 1/2 finale retour #EuropeConférenceLeague entre l'#OM et #feyenoordrotterdam suite à des affrontements, plusieurs interpellations ont eu lieu : https://t.co/RLn5RGDUyI https://t.co/8RgVhAcPR6

: Les forces de l'ordre sont mobilisées à Marseille, pour éviter de nouveaux débordements entre supporters avant le match Marseille-Rotterdam ce soir. Voici une vidéo postée par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

: Vingt personnes ont été interpellées à Marseille au cours d'incidents entre supporters hier soir, à la veille de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam, rapporte ce matin la préfecture de police. La majorité des interpellés sont des supporters marseillais. "Il n'y a pas eu de débordements majeurs", a insisté la préfecture de police, qui prévoit "une montée en puissance" du dispositif de sécurité au cours de la journée et jusqu'à la rencontre de ce soir.

: Que reste-t-il de ce traumatisme de Furiani ? Notre journaliste Clément Pons est allé à Bastia pour rencontrer des témoins de l'époque. Son reportage sur cette catastrophe est à lire ici.

: C'était il y a 30 ans. Le 5 mai 1992, une tribune provisoire du stade Furiani s'écroule, tuant 18 personnes. Notre journaliste Adrien Hemard vous raconte ce drame à jamais gravé dans la mémoire du sport français.







: Enfin, L'Equipe revient sur la renversante victoire (une fois de plus) du Real Madrid hier soir en Ligue des champions, mais aussi sur la demi-finale de l'OM en Europa Ligue conférence (la petite coupe d'Europe), ce soir contre le Feyenoord Rotterdam.











Le Real Madrid élimine Manchester City, et s'offre un ticket pour la finale de la Ligue des champions, au terme d'un match épique ! Retrouvez le résumé de la rencontre ici.