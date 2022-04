Ligue Europa conférence : l'OM s'incline chez le Feyenoord Rotterdam et devra effacer un retard d'un but en demi-finale retour

Un vrai match de coupe d'Europe. Jeudi 28 avril, dans une ambiance de folie à De Kuip, le stade du Feyenoord Rotterdam, Néerlandais et Marseillais ont offert un spectacle à la hauteur de cette demi-finale aller de Ligue Europa conference. Et après 90 minutes - dont une première période de haute volée - ce sont les hommes d'Arne Slot qui virent en tête à l'issue de ce premier round (3-2).

Une fébrilité étonnante

En grande difficulté défensive en début de match, l'OM a vécu l'enfer durant les 20 premières minutes, pris à la gorge par le pressing de leurs adversaires, survoltés à domicile, et encaissant deux buts. Mais grâce à Bamba Dieng et Gerson, les Olympiens sont parvenus à revenir à hauteur avant de rentrer aux vestiaires. Dix secondes après le coup d'envoi de la deuxième période, une énorme erreur de Duje Caleta-Car bien exploitée par Cyriel Dessers, auteur d'un doublé, a permis à Feyenoord de repasser devant au score, définitivement cette fois.

Les joueurs de Jorge Sampaoli devront forcer leur destin dans une semaine, au stade Vélodrome, pour rejoindre Tirana, lieu de la finale de cette C4.

⏱ 94’ | 3️⃣ - 2️⃣



L’OM s’incline à Rotterdam dans ce match aller : il faudra tout donner au retour. Rendez-vous jeudi prochain à l’@orangevelodrome #FEYOM | #UECL pic.twitter.com/B8Uv0CcKFp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2022

Cyriel Dessers soigne ses entrées et punit l'OM

"Never stop dreaming" ("ne jamais arrêter de rêver"). Le tifo incroyable déployé par les supporters de Feyenoord lors de l'entrée des 22 acteurs n'a pas seulement embrasé le public du stade De Kuip ce jeudi. Il a donné le ton d'une rencontre survoltée, où les joueurs néerlandais ont mis au supplice la défense olympienne pendant 25 minutes.

Premier artificier de la soirée, Cyriel Dessers met à profit une superbe remise de Luis Sinisterra pour faire trembler les filets de Steve Mandanda d'un pointu après le quart d'heure de jeu (1-0, 17e). Trois minutes plus tard, le même Sinisterra inscrit le but du break après un débordement supersonique de Reiss Nelson sur le côté droit (2-0, 20e). Les flèches de Feyenoord exploitent les failles marseillaises dans les couloirs, Dessers s'amuse avec les centraux sur le moindre ballon en profondeur... L'OM est en apnée.

Si les hommes de Jorge Sampaoli vont parvenir à revenir au score avant la pause, le doublé du numéro 33 du club de Rotterdam, neuf secondes après le coup d'envoi du deuxième acte sur une énorme erreur de Duje Caleta-Car, va directement entrer dans l'histoire des coupes d'Europe. Et donner un avantage définitf aux locaux, accessoirement.

45:09 - Cyriel Dessers a inscrit après 9 secondes de jeu le but le plus rapide en 2nd période d'un match de C1/C3/C4 (hors tours préliminaires) depuis qu'Opta collecte cette donnée (2009/10). Foudre. #FEYOM pic.twitter.com/0zYaK1uioE — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2022

Bamba Dieng, l'inefficacité du buteur

Premier buteur olympien ce jeudi (2-1, 28e), avant que Gerson ne remette temporairement les deux équipes dos à dos (2-2, 39e), Bamba Dieng va sûrement cogiter au moment de se coucher. Le Sénégalais a eu trois face-à-face avec Ofir Marciano. Deux en première période - avec un échec face au portier israélien et une frappe trop croisée - et un en deuxième. Trois situations de but évidentes que l'attaquant marseillais n'est pas parvenu à conclure. Actif, volontaire mais manquant de réalisme, Dieng sait qu'il a gâché des occasions qui, au terme des deux demi-finales, peuvent coûter cher dans la balance.

Pas plus en réussite, Dimitri Payet n'est pas passé loin d'inscrire une nouvelle merveille de but mais Marciano, encore lui, s'est envolé pour décrocher le cuir de sa lucarne (89e).

En corrigeant ses erreurs défensives et en étant plus réaliste, l'OM a les moyens de renverser son bourreau du soir. Pour cela, il devra aussi compter sur un Vélodrome en fusion jeudi prochain pour répondre au "You'll never walk alone" des supporters de Feyenoord, dont l'écho se fait encore sentir après ces 90 minutes. Une ambiance incandescente, c'est au moins ce dont auront besoin Steve Mandanda et ses partenaires pour aller défier Leicester ou la Roma (1-1) en finale de cette Ligue Europa Conference le 25 mai prochain.