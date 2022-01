DIRECT. Bordeaux-Marseille : l'OM a pris l'avantage... Suivez la rencontre de la 20e journée de Ligue 1

C'est un grand classique du Championnat de France. Sommet du football hexagonal dans les années 1980, le match entre Bordeaux et Marseille, vendredi 7 janvier (21 heures), revêt une importance particulière. L'OM n'a en effet plus gagné en Gironde depuis le 1er octobre 1977, et va tenter de stopper cette disette. Les circonstances n'ont probablement jamais été aussi favorables aux Marseillais, 3es du classement, car Bordeaux (17e avec un point d'avance sur la zone rouge), est à la dérive cette saison.

Pour ne rien arranger, les Girondins sont confrontés un important foyer de Covid-19. 21 joueurs ont été contaminés en trois semaines et, si tous ne sont plus positifs, les inquiétudes demeurent concernant leur état de forme. Le club au Scapulaire a ainsi demandé, en vain, le report de la rencontre.

Les Marine et Blanc ont ainsi aligné une équipe expérimentale à Brest en Coupe de France dimanche et ont été corrigés (3-0). L'OM peut-il en profiter ? Les Marseillais n'affichent pas des performances constantes, mais sont invaincus en Ligue 1 à l'extérieur depuis trois mois. Ce match, disputé à huis clos, est ainsi l'occasion de stopper une série infernale pour en poursuivre une autre, positive cette fois.