Coupe de France : une jauge de 8 000 spectateurs pour le match Chauvigny-Marseille

Alors que l'instauration d'une jauge de 5 000 spectateurs dans les stades, qui pourrait être adaptée selon la capacité du stade, n'entrera en vigueur que le lendemain, Chauvinois et Marseillais feront figure de précurseurs, dimanche au stade Beaublanc de Limoges.

En effet, jeudi 30 décembre, la Préfète de Haute-Vienne a décidé d'abaisser la jauge à 8 000 spectateurs pour cette rencontre des 16e de finale de Coupe de France. "En Haute-Vienne, plus de 4 500 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été détectés entre le 1er et le 28 décembre 2021 : c'est le 2e mois le plus fort depuis le début de la crise sanitaire", explique un communiqué publié par la Préfecture.

Il est également précisé que le port du masque sera obligatoire, que le public ne pourra pas se restaurer dans l'enceinte du stade et que les buvettes seront fermées avant et durant le match.