Football : un amendement pour établir les jauges dans les stades au prorata de la capacité d'accueil adopté à l'Assemblée nationale

Cet amendement fait suite aux décisions du Premier ministre lundi sur le retour des jauges dans les stades et les enceintes sportives.

C'était une demande des clubs et des supporters depuis deux jours. Mercredi 29 décembre, un amendement visant à établir les jauges dans les stades et les salles de spectacle à partir du 3 janvier en fonction de la capacité d'accueil a été voté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec 17 voix en sa faveur.

Amendement voté !



C’était une question de bon sens. Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil et non pas en valeur absolue. pic.twitter.com/GBVTbh7pkl — Sacha Houlié (@SachaHoulie) December 29, 2021

Porté par le député de la Vienne Sacha Houlié, l'amendement viendrait retoquer les limites en valeur absolue de 5 000 personnes en extérieur et 2 000 en intérieur présentées par Jean Castex lundi soir. Il permettrait d'adapter la jauge à la capacité totale du stade, selon un pourcentage qui doit encore être fixé.

Un amendement également déposé au Sénat

Un amendement similaire va être déposé au Sénat par le sénateur de l'Isère Michel Savin, président du groupe d'études "Pratiques sportives et grands événements sportifs", qui appele à "faire preuve de bon sens et adapter les règles aux situations locales et aux capacités d'accueil des équipements".