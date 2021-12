Violences lors de Paris FC-Lyon : l'UNFP fustige les "actes imbéciles" des supporters et regrette que les joueurs soient pénalisés

Les fortes sanctions de la commission de discipline de la Fédération française de football, tombées après dix jours d'enquête et de passe d'armes, après les incidents survenus lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL, continuent de faire réagir les acteurs du football.

Mardi 28 décembre c'est l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui a transmis un communiqué cinglant à l'adresse des supporters violents. Ce dernier dénonce les actes de violence commis en tribunes qui pénalisent lourdement les joueurs.

À cause de quelques imbéciles, @ParisFC et @OL ont été lourdement sanctionnés pour rappeler que le football français, à commencer par les joueurs qui en sont la cible depuis l’été dernier, veut en finir avec toutes les formes de violence !

▶️https://t.co/6oybke7kyh pic.twitter.com/ROoavJwNkh — UNFP (@UNFP) December 28, 2021

De lourdes sanctions qui pèsent sur les joueurs

La rencontre entre le Paris FC et l'OL, le 17 décembre au Stade Charléty, avait été le théâtre de bagarres et de jets de fumigènes en tribunes à la mi-temps, et le match avait été définitivement interrompu. En conséquence, les deux clubs ont été exclus de la Coupe de France par la commission de discipline de la FFF.

"À cause de vous, ce sont aujourd’hui deux clubs, du dirigeant à la secrétaire, du joueur et de l’entraîneur au staff médical, qui ont été lourdement sanctionnés pour rappeler que le football français, à commencer par les joueurs qui en sont la cible depuis l’été dernier, veut en finir avec toutes les formes de violence !" Union Nationale des Footballeurs Professionels Communiqué

Cela "sanctionne aussi les joueurs, dont vous êtes censés être les supporters pourtant, privés d’une compétition dont l’attrait ne se dément pas au fil des années.

Les voilà coupables et responsables de vos actes imbéciles, tout comme les vrais supporters auxquels nous ne vous associerons jamais", tranche avec amertume le syndicat des joueurs.

Les deux clubs écopent par ailleurs d'autres sanctions, comme des amendes. Le Paris FC, 3e de Ligue 2, devra également jouer ses cinq prochains matchs hors du Stade Charléty. Côté lyonnais, les supporters ont interdiction de déplacement jusqu'à la fin de la saison.