Ligue 1 : les quatre enjeux du choc Monaco-Lyon

Dix jours après leur dernière confrontation en Coupe de France, Monaco et Lyon se retrouvent cette fois-ci en Ligue 1 pour une rencontre pleine d’enjeux. Qualification à l’Europe, duel entre Ben Yedder et Depay, envie de revanche… voici les quatre enjeux à connaître avant la rencontre de ce dimanche (21 heures).

Une bataille directe pour le classement

Depuis le début de la saison Lyon et Monaco bataillent à distance. Si le titre était pendant un certain temps dans le viseur des deux équipes, il semblerait qu’une place qualificative en Ligue des champions soit désormais plus réaliste, surtout pour les Lyonnais.

On veut se qualifier pour la Ligue des champions Jean-Michel Aulas, président de l'OL en conférence de presse

Avant cette confrontation, l’OL se trouve à la quatrième place, quatre points derrière les Monégasques. Une victoire lyonnaise est donc obligatoire si les joueurs de Rudi Garcia veulent revenir à un petit point et viser la C1 l’année prochaine.

Un objectif qui est devenu leur ambition principale : "On veut se qualifier pour la Ligue des champions. Si on gagne tous nos matches, avec 79 points, il n'y a pas de statistiques où on ne serait pas en Ligue des champions avec un tel total", espérait le président du club, Jean-Michel Aulas, en conférence de presse.

De leur côté, les Monégasques, qui n’ont perdu qu’une seule de leurs 19 dernières rencontres, sont très en forme et peuvent, en plus de conserver leur place qualificative pour l’Europe, également toujours rêver d’un neuvième sacre. La victoire sera donc nécessaire ce soir à Louis II pour les joueurs de Niko Kovac qui restent invaincus à domicile sur les neufs derniers matches de championnat (6 victoires, 3 nuls).

Ben Yedder - Depay, duel de buteurs

La rencontre sera aussi intéressante puisqu’elle verra s’opposer deux grands buteurs du championnat. Wissam Ben Yedder (Monaco) et Memphis Depay (Lyon) sont actuellement au coude à coude au classement des meilleurs buteurs avec 18 réalisations chacun.

Si les deux attaquants semblent déjà trop loin pour espérer terminer la saison en tête du classement des meilleurs buteurs, Kylian Mbappé ayant sept unités d’avance avec 25 buts, Ben Yedder et Depay peuvent toujours lutter pour obtenir la place de dauphin derrière l'international français.

Avec 18 buts sur 31 tirs cadrés, l’attaquant de l'ASM est plus efficace que le Lyonnais quand il se retrouve face aux buts, puisque qu'il a transformé 58% de ses frappes. Le Néerlandais comptabilise lui aussi 18 buts mais sur 48 tirs cadrés, soit 37% de ses occasions.

Avec 6 buts et 2 passes décisives au compteur en 6 matches (TCC), c'est notre capitaine @WissBenYedder qui a été élu MVP du mois d'avril https://t.co/voCdBrYrvN — AS Monaco (@AS_Monaco) April 29, 2021

Moins décisif, Depay paraît néanmoins plus impliqué dans l'activité offensive de son équipe à en juger par le nombre de frappes cadrées. Une force qu’il devra montrer lors de cette rencontre : il n’a marqué qu’un seul but lors de quatre derniers matches de Ligue 1, contre cinq sur le même échantillon pour son adversaire monégasque.

L'OL veut prendre sa revanche

Monaco et Lyon s’étaient retrouvés en quarts de finale de la Coupe de France mercredi 21 avril pour une rencontre qui s’est révélée agitée au rythme de cartons et d’exclusion. Battus 2-0 après, pourtant, une première période aboutie, et ainsi éliminés de la compétition, les Lyonnais auront à cœur de prendre leur revanche lors de cet autre match décisif.

Vaincre Monaco ? Les joueurs de Rudi Garcia l’ont déjà fait cette saison. Au match aller, le 25 octobre 2020, les Gones s’étaient imposés 4-1 au Groupama Stadium (Décines). Les quatre buts avaient été inscrits en première période, une nouvelle preuve que, cette saison, les Lyonnais ont du mal à rester constants et performants pendant 90 minutes.

Une chose à laquelle ils devront remédier s’ils souhaitent renouer avec la victoire qu’ils n’ont plus connue depuis deux matches (défaite à domicile 2-3 face à Lille en L1 et Monaco en Coupe de France). Mais, les Gones ont une statistique avec eux : ils sont invaincus depuis 15 matches à l’extérieur (9 victoires, 6 nuls), ce qui constitue la plus longue série d’invincibilité à l'extérieur pour le club depuis la saison 2005-2006.

Rudi Garcia sur un fil ?

Partira, partira pas ? Le contrat de Rudi Garcia expire le 30 juin. Contesté par de nombreux supporters Lyonnais, le coach de 57 ans a une fois de plus déçu lors de la précédente journée de Ligue 1 face à Lille. Alors qu’ils menaient 2-0 avant la pause et semblaient avoir le match en main, les Gones se sont fait rattraper au score avant de, finalement, s’incliner 2-3 dans les dernières minutes, et de voir les chances de titre s’éloigner voire presque totalement disparaître.

Le déplacement à Monaco sera une nouvelle chance pour l’entraîneur lyonnais de montrer qu’il sait gérer et motiver ses troupes, que ce soit sur un plan tactique ou psychologique. Une nouvelle erreur ne sera pas acceptée d’autant plus que s’ils ne parvenaient pas à revenir du Rocher avec les trois points, l’espoir de Ligue des champions serait, lui aussi, très probablement effacé.