Foot : Noël Le Graët va demander en justice "l'annulation" du rapport d'audit et "poursuivre en diffamation" la ministre des Sports

Sur le plateau de "C à vous", sur France 5, l'avocat du président démissionnaire de la Fédération française de football a annoncé que ces actions seraient lancées "très prochainement".

Une démission, mais sans résignation. Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football, va demander en justice "l'annulation" du rapport d'audit qui a précipité son départ, a annoncé son avocat, mardi 28 février, sur France 5. L'enquête diligentée par le ministère des Sports "a violé tous les principes d'indépendance, d'impartialité, du contradictoire", a affirmé Thierry Marembert dans l'émission "C à vous".

L'avocat accuse également la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, d'avoir "manipulé" les inspecteurs qui ont rédigé l'audit et d'avoir "menti sur le contenu même du rapport". Selon lui, le document, qui n'a pas été rendu public, mentionne "un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel". Or, poursuit-il, la ministre a fait état de "messages à caractère clairement sexuel". "C'est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République", a-t-il annoncé.

L'avocat du patron déchu de la FFF a précisé que la plainte en diffamation et la demande d'annulation du rapport d'audit seraient adressées à la justice "très prochainement", "le temps de les rédiger". "Les décisions sont prises", a-t-il assuré. Plus tôt dans la journée, la ministre des Sports avait estimé que la démission de Noël Le Graët était "la bonne décision pour la FFF et pour lui-même".