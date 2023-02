Fédération française de foot : ce que révèle le rapport d'audit définitif sur Noël Le Graët

Forcé de se mettre en retrait, le président de la FFF est épinglé pour ses "dérives". La ministre des Sports estime que "le statu quo est impossible".

Après quatre mois et demi de travail, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) a enfin le point final à son rapport d'audit définitif sur la Fédération française de football. Et la synthèse, à laquelle franceinfo a eu accès en fin d'après-midi, mercredi 15 février, est sans appel : elle évoque une "gouvernance fédérale défaillante" et un "faible poids des autorités morales" au sein de la FFF. On vous résume ce qu'il faut retenir de ce document qui épingle particulièrement Noël Le Graët et sa directrice générale Florence Hardouin.

Les auditions confirment le "comportement inapproprié" du président de la FFF

Sans surprise, la synthèse, qui fait cinq pages, charge particulièrement le président de la Fédération française de football, déjà visé depuis mi-janvier par une enquête préliminaire pour "harcèlement sexuel et moral". Les inspecteurs évoquent dans la version finale du document un dirigeant "dont les dérives de comportement sont incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée".

Les 114 auditions conduites ont ainsi "mis en lumière le comportement inapproprié" de l'ancien maire socialiste de Guingamp "vis-à-vis des femmes". Le rapport confirme l'existence de SMS "ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres". Il pointe également "l'horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance".

Ce n'est pas tout : "Les auditions conduites par la mission ont mis en évidence que le caractère déplacé et injurieux des propos de M. Le Graët peut être accentué par la consommation excessive d'alcool."

Noël le Graët "ne dispose plus de la légitimité nécessaire" pour exercer ses fonctions

Comme l'évoquait déjà la version provisoire qui avait fuité fin janvier, l'audit mené souligne que Noël Le Graët "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français".

"Les dérives de comportement de M. Le Graët sont maintenant préjudiciables à l'image de la FFF et invite les instances fédérales à examiner cette situation en application des dispositions statutaires." L'Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche dans son rapport final

Exactement ce qu'a dit à sa manière Amélie Oudéa-Castéra. Lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée de la publication du rapport, la ministre des Sports a estimé que "le statu quo [était] impossible" concernant Noël Le Graët et qu'il n'avait plus "la légitimité nécessaire pour administrer et représenter" le football tricolore. Celui qui préside la FFF depuis 2011 "est un homme de décision. J'espère qu'il prendra les bonnes pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. D'autres voies existent s'il ne le fait pas", a-t-elle prévenu.

Le rapport pointe aussi les "méthodes brutales" de Florence Hardouin

Mise à pied à titre conservatoire depuis le 11 janvier et sous la menace d'un licenciement pour "faute grave", Florence Hardouin n'est pas non plus épargnée par les inspecteurs. L'IGESR estime que "les méthodes brutales et le comportement jugé erratique" de la directrice générale "ne lui permettent plus d'exercer une autorité reconnue".

La mission d'inspection "note cependant que la directrice générale estime avoir souffert du comportement inapproprié de M. Le Graët, dont elle dit avoir craint les représailles en cas d'opposition directe".

"Leur proximité opérationnelle s'est ainsi transformée en relation toxique." L'Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche dans son rapport final

Comme pour Noël Le Graët, l'IGESR "considère" que Florence Hardouin "n'est plus en capacité d'assurer les fonctions qui sont les siennes au sein de la fédération en raison notamment de sa difficulté à installer un management à bonne distance des élus d'une part et des collaborateurs d'autre part".