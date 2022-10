Présidentielle brésilienne : Lula, Bolsonaro, Neymar... L'ex-star du football Rai se confie

C'est l'un des Brésiliens préférés des Français. Le footballeur et champion du monde Rai était sur le plateau des "4 Vérités" de France 2. Questionné sur le second tour de l'élection présidentielle brésilienne, qui opposera, le 30 octobre prochain, d'un côté le président Jair Bolsonaro et de l'autre l'ex-chef d'État Lula, Rai, qui soutient très clairement Lula, a expliqué son choix. L'ex-footballeur a dit être en faveur de Lula et "surtout contre Bolsonaro et tout ce qu'il représente, l'extrême droite qui est un danger pour la démocratie".

Neymar, un atout pour Bolsonaro

Dans le monde du foot, Rai est un peu une exception, de nombreux joueurs ayant fait le choix de soutenir Jair Bolsonaro. "Je crois que ça joue un rôle : Bolsonaro se dit évangéliste, avec des valeurs chrétiennes", explique Rai, ce qui peut aider Bolsonaro "à tromper" une partie de la population et avec, certains footballeurs. Rai note aussi qu'il s'agit de "jeunes joueurs" qui n'ont "pas vécu la dictature et peut-être ne connaissent pas tous les dangers que représente l'extrême droite". Le soutien de Neymar à Bolsonaro constitue un véritable atout pour le président sortant, reconnaît Rai.