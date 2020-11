Mort de Diego Maradona : Naples pleure sa star

L’émotion est si forte à Naples (Italie) que les autorités pensent changer le nom du stade San Paolo et le rebaptiser au nom de Diego Maradona. C’est un signe de l’attachement de la ville pour ce dieu du football. Il a offert au club deux titres de champion d’Italie, qu’il n’avait jamais eus avant lui et qu’il n’a plus eus depuis.

Par sa passion, sa personnalité et ses excès, Diego Maradona ressemble à la ville de Naples, d’où l’attachement très fort pour lui. Des grands panneaux muraux sur lesquels le visage du footballeur est peint ont été accrochés dans la ville, des fleurs ont été déposées, des cérémonies d’hommage ont déjà eu lieu mercredi 25 novembre et d’autres cérémonies auront lieu chaque jour jusqu’à ses obsèques en Argentine.









