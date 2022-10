DIRECT VIDEO - Coupe du monde 2022 : les coulisses du soutien de la France au Qatar, le débat du Talk Franceinfo

À un peu plus d'un mois du début du Mondial au Qatar, des éléments intrigants entourent l'attribution de l'évènement au pays du Golfe. Il semblerait même que la France ait eu son rôle à jouer. C'est le sujet du "Talk" franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

"Par quel miracle le Qatar, qui avait le plus mauvais dossier de tous les candidats, a obtenu la Coupe du Monde ?". Question d'autant plus étonnante qu'elle a été posée par Sepp Blatter lui-même, ancien président de la FIFA. Et à un peu plus d'un mois de l'ouverture de la compétition, le pays hôte semble de de moins en moins faire l'unanimité.

Pour parler des coulisses de cette intrigante attribution, le Talk reçoit les journalistes Benoît Collombat, de la cellule Investigation de Radio France, et Pierre-Stéphane Fort, réalisateur de l'enquête diffusée sur France 2 dans Complément d'Enquête.

Un déjeuner pour convaincre Platini de voter Qatar

Dans le détail de l'enquête menée par la cellule Investigation de Radio France, et le magazine Complément d'Enquête de France 2, un déjeuner à l'Elysée en 2010 aurait été déterminant dans l'attribution de la compétition au pays du Golfe. Autour de la table : Nicolas Sarkozy, président de la République, Michel Platini, président de l'UEFA, et le prince héritier du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani (entre autres). Alors, que s'est-il dit lors de ce déjeuner ? Comment a été négocié ce Mondial au Qatar ?

