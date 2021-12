Royaume-Uni : une septième inculpation de viol pour Benjamin Mendy

L'audience préparatoire du mercredi 22 décembre était cruciale pour le footballeur Benjamin Mendy. "[Il] vient d'être inculpé pour un septième viol. L'ancien défenseur, champion du monde en 2018, était déjà poursuivi pour six viols et une agression sexuelle, qui auraient eu lieu entre l'automne 2020 et l'été 2021", rapporte le journaliste Benjamin Delombre, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).



Procès repoussé à l'été 2022

En raison de la septième inculpation de viol de Benjamin Mendy, le procès prévu pour fin janvier a été repoussé à l'été 2022. "Lors de l'audience qui a eu lieu ce matin devant la cour de Chester dans le nord de l'Angleterre, Benjamin Mendy devait aussi indiquer s'il plaidait ou non coupable des faits qui lui sont reprochés, poursuit le journaliste. (…) S'il plaide coupable, (…) il pourra peut-être bénéficier d'une remise de peine". Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. "La nouvelle inculpation pourrait également repousser cette décision", conclut Benjamin Delombre.