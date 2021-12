Affaire Benjamin Mendy : les dates clés pour comprendre la procédure judiciaire contre le joueur de Manchester City

L’ancien défenseur de l’équipe de France, accusé de sept viols et d’une agression sexuelle, est incarcéré depuis fin août.

L’affaire Benjamin Mendy est loin de toucher à sa fin. Mercredi 22 décembre, alors qu’il était présenté devant la Chester Crown Court, le joueur de Manchester City a été inculpé d’un septième viol. Il était déjà accusé de six viols et d’une agression sexuelle par quatre femmes différentes.

Depuis la fin août et les premières accusations partagées par la police du Cheshire, jusqu’à ce dernier rebondissement, l’étau n’a cessé de se resserrer autour du défenseur de 27 ans.

26 août : Benjamin Mendy accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle

Tout débute le 26 août, quand la police du Cheshire dévoile dans l’après-midi que Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire pour quatre accusations de viol et une d’agression sexuelle. Quelques minutes plus tôt, son club de Manchester City avait annoncé la suspension du joueur jusqu’à nouvel ordre en raison d’une enquête dont il faisait l’objet. Benjamin Mendy est incarcéré à la prison d’Altcourse, dans le Merseyside, le 27 août.

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

16 novembre : la justice britannique notifie deux nouvelles accusations de viols

Le 16 novembre, le Crown Prosecution Service, chargé des poursuites judiciaires en Angleterre, révèle que l’ancien international français a été inculpé de deux viols supplémentaires, ce qui fait grimper le total des accusations à six viols et une agression sexuelle. Benjamin Mendy est à nouveau entendu par le tribunal lors des deux jours qui suivent, et il est maintenu en détention à Altcourse.

22 décembre : Benjamin Mendy inculpé d’un septième viol, la date de son procès repoussée

Une nouvelle audience est prévue le mercredi 22 décembre, au cours de laquelle le défenseur de 27 ans doit plaider coupable ou non coupable. Mais la cour de Chester Crown annonce que Benjamin Mendy est inculpé pour un septième viol, et que la date du procès, initialement prévue le 24 janvier, est repoussée pour permettre à l’accusation et la défense d’étudier toute l’affaire.

La prison d'Altcourse, où Benjamin Mendy est maintenu en détention. (PETER BYRNE / MAXPPP)

Les dates à venir : deux audiences les 7 et 24 janvier, le procès pas avant le 27 juin

L’affaire va se poursuivre sur une bonne partie de l’année 2022. Une audience se tiendra dès le 7 janvier, et abordera les conditions de détention de Benjamin Mendy, avec la question d’une libération sous caution notamment. Le 24 janvier, le joueur devra se prononcer sur sa culpabilité lors d’une audience de préparation au procès. Celui-ci aura lieu le 27 juin ou le 1er août 2022.