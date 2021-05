Manchester City-PSG : plus qu'un match de foot

Au-delà du football, le match entre Manchester City et le PSG en Ligue des champions, mardi 4 mai, était un affrontement entre deux puissances pétrolières, les Émirats arabes unis et le Qatar. Quelles sont leurs forces respectives ?

Manchester City et le Paris-Saint-Germain, qui s'affrontaient mardi 4 mai en demi-finales de Ligue des champions, sont deux énormes puissances économiques grâce d’abord aux dépenses en transfert depuis 2010. Les Anglais ont dépensé 1,71 milliard d’euros, c’est l’équipe la plus dépensière au monde. Le PSG a dépensé 1,32 milliard d’euros, mais détient le transfert le plus cher pour un seul joueur : Neymar en 2017 qui a coûté 220 millions d’euros. Le magazine Forbes a valorisé Manchester City à 4 milliards de dollars, soit le 6e club le plus riche au monde. Le PSG a fait son entrée dans le Top 10 à la 9e place avec une valorisation à 2,5 milliards de dollars.

Le foot pour exister

Derrière le PSG, il y a QSI, Qatar Sports Investments, c’est un fonds souverain qatari propriétaire du club parisien depuis 2011. Derrière Manchester City, il y a Abu Dhabi United Group, un fonds souverain des Émirats arabes unis qui a racheté le club en 2008. Ces deux pays sont voisins dans le Golfe persique. En 2017, plusieurs pays arabes, dont les Émirats, reprochaient au Qatar de financer des groupes islamistes radicaux. La crise s’est réglée début 2021. Mais isolé, le Qatar a besoin de la vitrine du football et va organiser la Coupe du monde en 2022. Enfin, Manchester City soutenait le projet de Super Ligue, que contestait le PSG.