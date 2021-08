"Le PSG est une possibilité", annonce Lionel Messi lors de son adieu au FC Barcelone

Cette conférence de presse était plus qu'attendue. Trois jours après l'annonce fracassante du départ de Lionel Messi par le FC Barcelone, l'Argentin s'est présenté au stade du Camp Nou, devant sa famille, ses dirigeants, ses coéquipiers et anciens coéquipiers. L'Argentin est arrivé sur scène ému, ne pouvant retenir ses larmes devant l'assemblée. Messi a ensuite fait le bilan de ses années au Barça, et a tenu à remercier tous ceux qui ont été à ses côtés pendant ses 21 ans passées à Barcelone. Un message d'adieu à son club et à ses supporters, qu'il "aurait préféré faire dans de meilleures conditions", a-t-il confié. Messi a aussi précisé qu'il n'avait "jamais imaginé" quitter le Barça.

Après ces quelques mots, Lionel Messi a de nouveau fondu en larmes, sous les applaudissements. "C'est le moment le plus dur de ma carrière", a-t-il concédé. "J'ai tout fait pour rester au club. Le club a réfléchi et on a vu que ce n'était pas possible. Je veux assurer que j'ai fait tout mon possible de mon côté. L'année dernière, je ne voulais pas rester, mais cette année oui", a-t-il souligné. Une page se tourne pour la star argentine qui a encore du mal à réaliser. "Je suis un peu bloqué. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas revenu vraiment sur Terre. L'idée de quitter ce club n'est pas encore tout à fait entrée dans ma tête. Recommencer à zéro, c'est un changement difficile, pour ma famille aussi."

"Rien n'est finalisé" avec le PSG

Si des rumeurs l'annoncent déjà au PSG pour la saison prochaine, l'attaquant argentin n'a pour l'heure rien confirmé. "C'est une possibilité. Rien n'est finalisé. Plusieurs clubs sont intéressés, tout est ouvert", a éludé Lionel Messi, évoquant l'intérêt de nombreux clubs depuis l'annonce de son départ de Catalogne. Il y avait en effet peu de chance qu'il confirme cette information, étant donné qu'il s'exprimait depuis le Camp Nou, le fief historique du club catalan, là où il a passé 21 ans de sa vie.

Le PSG et Lionel Messi ont entamé des discussions jeudi 5 août, a appris France Bleu Paris. D'autres concurrents potentiels, comme Manchester City, pourraient avoir les reins solides, mais le club de Pep Guardiola vient de débourser 117 millions d'euros pour recruter Jack Grealish et sa priorité est d'arracher Harry Kane à Tottenham. Or, les Spurs demandent 150 millions d'euros pour leur attaquant.

Après 21 ans passés au Barça, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord portant sur un nouveau contrat avec son désormais ex-club. Le FC Barcelone est confronté à d'importants problèmes financiers. Pour rappel, l'Argentin, dont le contrat est terminé depuis le 30 juin dernier, est libre de s'engager dans le club qu'il souhaite sans indemnité de transfert.