Ligue Europa : l'OM affrontera Benfica en quarts de finale

Qualifié in extremis jeudi, l'Olympique de Marseille fera face aux Portugais de Benfica en quarts de finale, les 11 et 18 avril prochains, le match retour se jouant au Vélodrome.

Pour son retour en quarts de finale de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a été servi. Le club phocéen a hérité du Benfica lors du tirage au sort effectué à Nyon, ce vendredi 15 mars. Les Phocéens recevront le match retour le 18 avril après le match aller au Portugal le 11 avril. Pour espérer aller aussi loin qu'en 2018, quand l'OM avait atteint la finale, les hommes de Jean-Louis Gasset devront se faire moins de frayeurs qu'en huitièmes de finale et une qualification au forceps à Villarreal jeudi, après avoir survolé le match aller.

Les Marseillais pourraient ensuite affronter le vainqueur du quart de finale entre Liverpool, un des principaux favoris de l'épreuve, et l'Atalanta Bergame en demi-finale (2 et 9 mai).

Au mauvais souvenir de 1990

Drôle de parallèle avec son grand rival du PSG, qui affrontera le Barça en Ligue des champions, cette affiche des quarts de finale va rappeler de douloureux souvenirs pour l'OM. En 1990, Marseille avait été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions, par le club lisboète à la suite d'une grossière erreur d'arbitrage au match retour, et un but de la main de Vata décisif. Bernard Tapie, président phocéen, avait alors juré "Je vous promets que j'ai compris, cela ne se reproduira plus jamais" face à ce qu'il considérait comme un manque de respect de la part de l'arbitrage pour son club. Ce revers avait contribué à la genèse du titre de 1993.

Plus récemment, le Benfica avait déjà frustré Marseille, déjà en Ligue Europa, en huitièmes de finale en 2010 et une élimination à la 89e minute du match retour au stade Vélodrome. Les Portugais - deuxièmes de leur championnat avec un point de retard mais un match de plus que le Sporting - se sont qualifiés jeudi non sans, eux aussi, se faire peur, avec un succès crucial mais étriqué 0-1 chez les Glasgow Rangers.

Dans sa quête d'histoire, Marseille ne pourrait recroiser l'AC Milan, sa victime lors du match du titre de C1 1993, qu'en finale, si les Rossoneri écartent dans un premier temps un autre club italien, l'AS Roma.

Les affiches des quarts de finale

AC Milan - AS Roma

Liverpool - Atalanta Bergame

Bayer Leverkusen - West Ham

Benfica - Olympique de Marseille

Les affiches des demi-finales

Benfica ou Olympique de Marseille - Liverpool ou Atalanta Bergame

AC Milan ou AS Roma - Bayer Leverkusen ou West Ham