"Je viens prier pour l'OM" : des fans en visite (intéressée) à la Bonne Mère, avant la finale de la Ligue Europa

Avant la finale européenne mercredi entre l'OM et l'Atlético Madrid, des supporters du club marseillais rendent visite à la Bonne Mère, la basilique de la ville, en espérant multiplier les chances de victoire.

"C'est un peu un pèlerinage. Ça nous aide", indique un supporter de l'Olympique de Marseille. À quelques heures de la finale de la Ligue Europa mercredi contre l'Atlético Madrid à Lyon, les fans de l'OM, restés dans les Bouches-du Rhône pour vivre le match, continuent de défiler à la basilique Notre-Dame-de-la Garde, appelée la Bonne Mère par les Marseillais.

Dans la crypte de la basilique, les supporters de l'OM ne passent pas inaperçus. Tous en survêtement bleu et blanc, une écharpe dans une main, un cierge dans l'autre, défilent en souhaitant la victoire de leur club adoré.

Les supporters viennent prier les dieux du foot #labonnemere #OMATM pic.twitter.com/wPDrYbYjoo — Gaële Joly (@joelgaly) 15 mai 2018

"Pour rentrer, on prend le petit cierge, on bénit notre écharpe, on fait notre prière, raconte un supporter de l'OM. C'est Marseille, c'est la Bonne Mère, elle prie pour nous." Cet habitué du Vélodrome, le stade de Marseille, explique que l'OM, c'est sa vie. "Quand elle perd, je ne suis pas bien, quand elle gagne, je suis heureux", confie ce fan. Un autre ajoute : "D'habitude je viens pour ma famille, tant qu'à faire je viens prier pour l'OM."

On se raccroche à tout et on a toujours besoin de la Bonne Mère.Un supporter de l'OM à franceinfo

Un autre fidèle de l'OM explique qu'il ne demande pas grand-chose en venant à la basilique, si ce n'est une victoire, peu importe la manière. "1 à 0, même à la dernière seconde, ça me va", confie-t-il, même si c'est un match pourri."

Du soutien dans la basilique

Le Père Denis Honnorat, chapelain de la basilique et vicaire, observe ce défilé incessant depuis plusieurs jours, un peu sceptique mais sensible à la ferveur, en bon fan de l’OM. "Les derniers matches qu'on a eus, c'était beau. On a eu une équipe qui a joué à fond", lance-t-il, ne doutant pas que l'OM l'emporte en finale.

On ne peut que se réjouir quand les gens sont heureux. Je participe, je communie à la joie des Marseillais.Denis Honnorat, chapelain à Notre-Dame-de-la-Gardeà franceinfo

Les supporters l’ont promis. Si le miracle de la victoire s'accomplit, ils reviendront voir la Bonne Mère, avec, espèrent-ils, les joueurs de l’OM.