Direct OM-Atalanta : Marseille veut faire un pas vers la dernière marche... Suivez la demi-finale aller de la Ligue Europa

Après les soubresauts, les incidents et les nombreux changements, l'OM est prêt à vibrer sur le terrain, jeudi 2 mai. Le club phocéen reçoit l'Atalanta, club italien de la ville de Bergame, en demi-finale aller de la Ligue Europa.

Après une campagne européenne rugissante au sein d'une saison contrastée, la formation marseillaise va chercher à s'offrir une nouvelle finale européenne, six ans après la dernière, perdue face à l'Atlético de Madrid (3-0).

La Ligue Europa, plus qu'un lot de consolation

L'Olympique de Marseille alterne cette saison entre l'excitant et le franchement frustrant. Après l'expérience vite avortée de l'entraîneur Marcelino, puis l'intermède peu concluant de Gennaro Gattuso, l'OM conclut sa saison avec un troisième entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui a su apporter de la stabilité, même s'il part de trop loin pour faire des miracles en championnat.

Le contexte de match couperet européen convient sans doute davantage à cette équipe qui vient d'écarter le Shakthar Donetsk, Villarreal puis Benfica, trois formations rompues aux joutes européennes. En cas de victoire finale, l'OM, seul club français trois fois finaliste de la C3 (1999, 2004 et 2018), pourrait décrocher une place en Ligue des champions.

Le Vélodrome comme forteresse

Si l'OM 2023-2024 fait preuve d'une certaine inconstance, sa solidité à domicile est une de ses rares garanties. Marseille ne s'est incliné qu'une seule fois en 23 matchs au Vélodrome cette saison, face au champion de France, le Paris Saint-Germain, le 31 mars dernier (0-2). Sur la scène européenne, le bilan est encore plus flatteur, avec six victoires et un match nul, début octobre contre Brighton (3-3).

L'Atalanta, favori sur le papier ?

Si le club bergamasque n'est pas le nom le plus clinquant du football européen, il reste un des plus solides en Italie. Sous Gian Piero Gasperini, la Dea impose un jeu séduisant, très intense et tourné vers l'offensive.

Sorti invaincue de son groupe, l'Atalanta reste sur une performance de choix après avoir sorti le favori Liverpool, humilié sur sa pelouse au match aller (0-3). Le club transalpin n'en est pas à son coup d'essai et reste un habitué des phases finales européennes avec un quart de finale de Ligue des champions en 2020 (perdu face au PSG) et un 1/8e la saison suivante (éliminé par le Real Madrid).