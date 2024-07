Direct Portugal-France : à la pause, le match est toujours aussi indécis... Suivez et commentez avec nous le quart de finale de l'Euro 2024

#EURO Chaque équipe a eu ses temps forts, et le match est aussi équilibré que l'affiche l'annonçait. C'est une rencontre plus plaisante que le huitième de finale contre la Belgique, avec des occasions de part et d'autre, malgré cinq tirs seulement en première période (trois pour la France, deux pour le Portugal). La clé pourrait être la fatigue des Portugais qui ont disputé une prolongation contre la Slovénie.