DIRECT. Lyon-Porto : les Lyonnais résistent aux assauts portugais... Suivez le huitième de finale retour de Ligue Europa

Valider son billet et se faire pardonner la gifle rennaise. L'Olympique lyonnais part favori, jeudi 17 mars à 21 heures, face au FC Porto à l'occasion du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, au Groupama Stadium. Lors du match aller, les joueurs de Peter Bosz s'étaient mis dans les meilleures conditions en s'imposant à Porto (1-0), grâce à une prestation convaincante et un but de Lucas Paqueta.

En cas de cas de score nul ou de victoire, les Lyonnais obtiendraient leur ticket pour les quarts de finale. Cependant, tout n'est pas rose pour les Rhodaniens. Peter Bosz et ses joueurs ont été une nouvelle fois pointés du doigt par leurs supporters après une lourde défaite (4-2) en Ligue 1 face au Rennes de Bruno Genesio. L'entraîneur néerlandais ne semble pas capable de trouver la bonne formule pour enchaîner les performances.

De leur côté, les Portugais ont retrouvé des couleurs en confortant leur première place en championnat, grâce à un large succès (4-0) contre Tondela.