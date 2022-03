Lyon-Porto : bousculé, l’OL s'en sort et se qualifie pour les quarts de finale de Ligue Europa

Vainqueurs sur la plus petite des marges au match aller, les Lyonnais ont assuré l’essentiel en concédant le match nul, 1-1, au Groupama Stadium jeudi.

Poussés dans leurs retranchements par le FC Porto, les Lyonnais se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue Europa après leur match nul face aux Dragoes, jeudi 17 mars (1-1). Avec un but d’avance au coup d’envoi, les Lyonnais se sont donné les moyens de rejoindre le tour suivant en ouvrant le score par l’intermédiaire de Moussa Dembélé. Grâce à ce léger avantage, le but inscrit par Pepê pour Porto n’a pas suffi pour inverser la tendance. Les Gones restent invaincus en Ligue Europa.

Les mains sur les genoux. Usés par les multiples assauts portugais durant la dernière demi-heure, les Lyonnais ont tout donné pour préserver leur léger avantage d’un but acquis au match aller. Cet avantage s’était même accentué durant quelques minutes grâce à une réalisation de Moussa Dembélé, avant que Pepê n’égalise d’une superbe reprise de volée dans une première période équilibrée, marquée par les belles prestations de Leo Dubois et Romain Faivre notamment.

Sous pression, l'OL ne rompt pas

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont eu l’occasion de tromper Diogo Costa de nouveau, mais le buteur des Gones a manqué l’occasion d’inscrire un doublé. Revigorés par l’entrée de leurs joueurs les plus décisifs, à l’image de Mehdi Taremi, Evanilson ou encore Vitinha, les Dragoes ont ensuite passé la vitesse supérieure et poussé pour s’offrir une prolongatios. Mais sous pression les hommes de Peter Bosz n’ont pas craqué et ont pu compter sur les précieuses interventions défensives de Thiago Mendes.





En faisant match nul ce jeudi, nos Lyonnais obtiennent leur ticket pour la suite de la compétition au cumulé de la double confrontation (2-1)



Tirage au sort des quarts de finale ce vendredi ! pic.twitter.com/FdO68NTzCw — Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2022

Grâce à un score cumulé de 2-1 en leur faveur, les Lyonnais éliminent un grand d’Europe et un concurrent potentiel pour la victoire finale. Ils ont également montré du caractère, qu’ils devront retrouver en Ligue 1 pour réagir après leur déroute contre Rennes le week-end dernier et pour se rapprocher des places qualificatives aux coupes d’Europe.