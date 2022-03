Lyon-Rennes : les Bretons infligent une correction à l'OL et reprennent la troisième place de Ligue 1

Le Stade rennais a réalisé une véritable démonstration, dimanche, sur la pelouse de l'Olympique lyonnais (4-2), et remonte sur le podium de Ligue 1. L'OL voit les places européennes s'éloigner de plus en plus.

Le duel des Européens entre Lyon et Rennes a viré à la gifle, infligée par les Bretons aux Rhodaniens (2-4), dimanche 13 mars à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Comme lors du match aller, et en inscrivant de nouveau quatre buts, l'entraîneur rennais Bruno Genesio a joué un bien mauvais tour à son ancien club. Ce succès amplement mérité permet au SRFC de reprendre la troisième place du championnat, que Strasbourg n'aura possédé que deux heures.

L'OM pourrait toutefois reprendre son dû en fonction de son résultat à Brest dans la soirée (20h45). Pour Lyon, le top 3 s'éloigne un peu plus (10e, à huit points de son bourreau du jour) tant la différence de niveau a été criante entre les deux formations.

0-2 après treize minutes

Locaux comme visiteurs restaient pourtant sur une dynamique contraire en Coupe d'Europe cette semaine, entre le succès probant des Lyonnais à Porto en Ligue Europa, et la défaite frustrante des Rennais à Leicester en Ligue Europa Conférence. Mais Lyon n'a eu besoin que d'un quart d'heure pour comprendre que son après-midi allait être pénible.

Surpassés dans l'envie, surclassés tactiquement par le pressing haut des Bretons, les Gones se sont montrés impuissants sur l'ouverture du score de Benjamin Bourigeaud (10e) avant de voir la frappe de Bapstiste Santamaria être déviée pour terminer au fond des filets trois minutes plus tard. Groggys, les Lyonnais se sont un temps mis au niveau dans l'activité, avec un Lucas Paqueta influent. Un sursaut vite sabordé par un Anthony Lopes qui a sombré comme tous ses coéquipiers, lui qui est pourtant si régulièrement le phare dans la nuit.

Le gardien de l'OL avait déjà été proche d'inscrire le but-gag de cette 28e journée en laissant le ballon lui glisser des gants sur une passe sans danger, avant de le sauver sur sa ligne (41e). Le Portugais a complètement manqué sa relance dans le temps additionnel, permettant à un Gaëtan Laborde harassant tout le match de servir Lovro Majer sur un plateau pour le but du 0-3 (45e+2).

Au fond du trou, Lyon a pourtant continué à creuser dès le retour des vestiaires. Sur un nouveau contre, Malo Gusto, tout juste entré en jeu, a fait preuve d'une grande naïveté en laissant Martin Terrier crucifier son ancien club de l'entrée de la surface (0-4, 49e). Une leçon de football, et de réalisme, avec un quatrième but inscrit par les Rennais, sur leur cinquième frappe cadrée du match.

Par sa force de frappe offensive, et deux bévues adverses, Lyon a fini par limiter la casse, à défaut de sauver son honneur. Un coup de tête de Karl Toko Ekambi a été prolongée dans son propre but par Hamari Traoré (59e), avant que Moussa Dembélé ne transforme un penalty qu'il avait lui-même obtenu après une sortie hasardeuse d'Alfred Gomis (82e). La lecture brute du score ne dira pas la vérité de ce match, qu'un autre chiffre révèle bien davantage : l'OL n'aura pas cadré le moindre tir du match dans le jeu avant la 93e minute... Indigne d'un prétendant au top 5. Et tout aussi révélateur de la très bonne prestation du SRFC, vainqueur de cinq de ses six derniers matchs en Ligue 1.