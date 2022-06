Ligue des nations : Kimpembe à nouveau capitaine, Maignan dans les buts, Benzema absent de la séance collective… Ce qu’il faut savoir avant France-Croatie

Les Bleus sont de retour au Stade de France. À la veille du dernier match de l’équipe de France de la saison, contre la Croatie, lundi, et deux jours après avoir enchaîné un troisième match sans succès, contre l’Autriche vendredi à Vienne (1-1), ils se sont entraînés sur la pelouse dionysienne, dimanche 12 juin. Avec, comme depuis le début de ce rassemblement, des absents et des joueurs pas tout à fait prêts physiquement.

Après le départ du groupe de N’Golo Kanté et Lucas Hernandez samedi, ils n’étaient que 13 joueurs de champ sur 19 à participer à la séance collective. Trois (Theo Hernandez, William Saliba et Moussa Diaby) se sont contentés de faire du vélo au bord de la pelouse, tandis que trois autres (Karim Benzema, Boubacar Kamara et Ibrahima Konaté) n'ont pas pu faire autre chose qu'un footing. Une façon de "mieux récupérer", a rassuré Didier Deschamps en conférence de presse en évoquant le cas de Benzema, ce qui n’exclut par sa présence dans le onze titulaire demain.

Seules certitudes concernant l’équipe qui débutera la rencontre face à la Croatie : Mike Maignan et Presnel Kimpembe seront de la partie. Les deux ont participé à la séance d’entraînement mais la présence du dernier en conférence de presse a confirmé la répétition du scénario du match aller contre la Croatie. Comme à Split, lundi dernier, Maignan occupera le poste de gardien de but à la place de Hugo Lloris, et Kimpembe héritera du brassard de capitaine pour la deuxième fois chez les Bleus.

Mbappé toujours pas à 100%

"Ce bout de tissu veut dire beaucoup de choses et vient récompenser l’accumulation d’années de sacrifice", a assuré le défenseur du Paris Saint-Germain, à qui Deschamps fait confiance parce qu’il est "un combattant, un leader expressif". En bon capitaine, et patron de cette défense en l’absence de Raphaël Varane, Kimpembe a annoncé la couleur pour le match contre la Croatie : "C’est un match très, très important. C’est une obligation de gagner demain et on en est tous conscients."

Les Bleus occupent en effet la dernière place du groupe 1 de la Ligue des nations, derrière la Croatie, dont les joueurs se sont entraînés après ceux de l’équipe de France. Un succès apparaît donc essentiel pour éviter une relégation dans la compétition. Reste à savoir avec quelles armes Deschamps partira au combat demain, et dans quel système tactique.

Seize Bleus participent à la séance collective cet après-midi au stade de France, à la veille du match contre la Croatie. Petit footing pour Kamara, Konaté et Benzema, et vélo en bord de pelouse pour Diaby, Theo Hernandez et Saliba. #FRACRO pic.twitter.com/UPXLHmkdqI — Denis Ménétrier (@DMenetrier) June 12, 2022

Le sélectionneur a laissé la place au doute après deux matchs, contre la Croatie et l’Autriche, disputés avec une défense à quatre. Concernant une présence de Kylian Mbappé dans l’équipe demain, Deschamps a expliqué "être dans la gestion de son cas". "Évidemment qu’il n’est pas à 100%. C’est le dernier match, on doit faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer ce stage et gagner face à la Croatie. Je n’aurai la réponse sur sa présence que demain", a expliqué le patron des Bleus.

Bonne nouvelle : après plusieurs séances passées à l’écart du groupe, notamment à la veille du match contre l’Autriche, Mbappé a participé normalement à la séance collective dimanche. Reste à savoir dans quel état se trouve son genou, avant ce tout dernier match d’une saison harassante de bout en bout. Mais vu son entrée déterminante contre l’Autriche à l’heure de jeu vendredi, on se doute que Deschamps aimerait pouvoir aligner l’attaquant du PSG d’entrée, demain.