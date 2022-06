Ligue des nations : la France arrache le nul en Autriche, troisième match de suite sans victoire pour les Bleus

Menés, les Bleus ont égalisé en fin de match par Kylian Mbappé face à l’Autriche vendredi (1-1). Ils enchaînent un troisième match sans victoire et occupent la dernière place de leur groupe dans cette Ligue des nations.

Ce devait être le match du rebond, celui qui aurait permis de ne pas douter plus longtemps. Il a finalement vu l’équipe de France être accrochée vendredi 10 juin sur la pelouse du stade Ernst-Happel de Vienne, face à l’Autriche (1-1). Après son revers face au Danemark avec son onze titulaire, un match nul en Croatie bénéfique aux jeunes joueurs pour l’expérience, c’est une équipe faite de cadres (Griezmann, Benzema, Lloris) et de néo-internationaux (Diaby, Saliba, Konaté) qui repart d'Autriche avec un point.

Cela aurait pu être pire, car Kylian Mbappé, entré en cours de jeu à la place d'un Griezmann très discret, a égalisé en toute fin de match (82e) et évité une deuxième défaite en trois rencontres, alors que l’on se dirigeait vers une victoire autrichienne après le but en première période d’Andreas Weimann (37e). Si les Bleus ont peut-être réalisé leur performance la plus aboutie de la compétition vendredi, ils ont manqué de réalisme face une sélection autrichienne qui a longtemps réussi à tenir bon.

Probablement poussés par un discours musclé de Didier Deschamps à la mi-temps, les tricolores sont revenus plus insistants en deuxième période, après un premier acte plutôt sérieux, mais sans but. Kingsley Coman, très remuant, a raté le cadre alors que le but lui semblait grand ouvert (56e). Mais c’est l'apparition sur la pelouse de Mbappé qui a tout changé. Ménagé face à la Croatie après son souci au genou contre le Danemark, l’attaquant du Paris Saint-Germain est celui qui a remis la France sur les rails, sur une passe décisive de Christopher Nkunku, avec une frappe sèche du pied gauche sous la barre transversale.

Pentz écœure les Bleus

Cette même barre transversale a empêché Mbappé de boucler la première victoire des Bleus dans ce rassemblement, quelques minutes plus tard (87e). Sur le coup, Patrick Pentz s'est montré une nouvelle fois décisif avec un arrêt du torse qui a envoyé le ballon sur la barre face à l’attaquant tricolore. Le gardien de l’Autriche et local de l'étape - il joue à l'Austria Vienne - a d'ailleurs réalisé un très grand match.

C’est lui qui s’est également interposé devant Mattéo Guendouzi sur le dernier corner de la rencontre (90+1e), lui qui a renvoyé la frappe lointaine de Benjamin Pavard (55e) et les tentatives de Karim Benzema (17e, 32e, 43e). Sa dernière prise de balle dans la surface a fait chavirer de bonheur les 48 500 supporters présents vendredi soir au stade Ernst-Happel, qui ont célébré ce nul contre les champions du monde en titre comme une victoire au coup de sifflet final.

9 - L'équipe de France n'a perdu aucun des 9 derniers matches où elle a concédé l'ouverture du score (4 victoires, 5 nuls). Espoir? #AUTFRA pic.twitter.com/qEkAZeZF61 — OptaJean (@OptaJean) June 10, 2022

De son côté, l’Autriche n’a eu besoin que d’une occasion. En ce mois de juin, c’est comme si le réalisme fuyait les Bleus et avait choisi d’accompagner ses adversaires. La sélection de Ralf Rangnick n’a pas joué le football aussi alléchant qu’attendu, mais elle a su profiter d’une perte de balle française au milieu de terrain, d’un bon centre de Konrad Laimer et d’un William Saliba bien trop en retard pour empêcher Andreas Weimann de marquer avant la pause.

La France dernière de son groupe

Au bout du compte, le passage en quelques jours de la chaleur étouffante de Split à la grisaille de Vienne a semblé ne pas faire de mal aux Bleus. Mais ces derniers enchaînent un troisième match sans victoire, une première depuis l’Euro 2021. L’équipe de France a évité de prendre une valse mais elle n’éloigne pas certains doutes, alors que Deschamps a choisi pour la deuxième fois de suite de délaisser son système à trois défenseurs pour repasser à quatre derrière.

Présent ce soir à Vienne, le président de la FFF, Noël Le Graët, avait sommé ses joueurs de tout faire pour conserver leur titre dans cette Ligue des nations, au début du rassemblement à Clairefontaine. Dernière du groupe 1, la France se retrouve dans une mauvaise posture même si la défaite du Danemark face à la Croatie (0-1) dans le même temps rend tout possible dans ce groupe.

Mais c’est davantage à la Coupe du monde que doivent déjà penser Deschamps et ses joueurs. Il ne reste que quatre mois et trois matchs avant le début du Mondial pour retrouver le goût de la victoire. Le dernier rendez-vous de ce rassemblement face à la Croatie, lundi au stade de France, aura une importance déterminante avant le début des vacances.