DIRECT. Ligue des nations : l'Autriche mène à la pause face à l'équipe de France

Cette fois, l'heure n'est plus aux tergiversations. Après une défaite à domicile contre le Danemark et un nul à Split face à la Croatie, les Bleus doivent absolument reprendre leur marche avant en Autriche, vendredi 10 juin. Il ne leur reste en effet plus que quatre matchs avant le début de la Coupe du monde au Qatar fin 2022 et le temps presse pour affiner les réglages.

Il presse aussi pour retrouver une confiance qui s'est diluée lors de ces deux dernières sorties. L'Autriche, qui ne participera pas au Mondial mais qui est en net regain de forme ces derniers mois, ne sera pas un adversaire facile. D'autant que l'équipe entraînée par Ralf Rangnick, tout juste débarqué de Manchester United, joue la gagne dans cette Ligue des nations que les Bleus semblent avoir sacrifiée pour mieux préparer l'échéance au Qatar.