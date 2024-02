Ligue des nations : Italie et Belgique les éternelles rivales, Israël en terrain inconnu... Focus sur les adversaires des Bleus

Après une campagne décevante en 2022-2023, avec une troisième place de groupe face à la Croatie, au Danemark et à l'Autriche, les Bleus connaissent leurs futurs adversaires pour l'édition 2024-2025 de la Ligue des nations. Le tirage au sort, effectué jeudi 8 février, les a placés dans le groupe de l'Italie et de la Belgique, deux de ses meilleurs ennemis, et d'Israël, qu'ils n'ont pas affronté depuis près de vingt ans.

L’Italie en reconstruction

Absente des deux dernières Coupes du monde, l’Italie s’est qualifiée de justesse pour l’Euro, dont elle est la tenante du titre. La Squadra Azzurra s’est notamment inclinée deux fois contre l’Angleterre (2-1 et 3-1) lors des éliminatoires. A l’image de son poste de sélectionneur, occupé par Luciano Spalletti depuis le départ soudain de Roberto Mancini à l'été 2023, elle connaît une période de transition entre deux générations et se cherche un grand buteur pour suppléer Ciro Immobile. Les Italiens ont fini troisièmes de la dernière Ligue des nations et leur dernier match en compétition officielle contre les Bleus remonte à 2008, en phase de groupes de l’Euro, pour une victoire italienne (2-0). Depuis, les deux équipes se sont affrontées trois fois en matchs amicaux, pour trois victoires françaises.

La Belgique pourrait être l’adversaire le plus coriace

Les Bleus affronteront des Belges toujours revanchards depuis leurs défaites en demi-finale de la Coupe du monde 2018 et de la Ligue des Nations 2020-2021. Passée la désillusion de leur élimination en phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar, les Diables Rouges sont restés invaincus en 2023 sous la houlette d’un nouveau sélectionneur, l’Italien Domenico Tedesco. Ils ont terminé en tête de leur groupe des éliminatoires de l’Euro avec très peu de buts encaissés (quatre en huit matchs) et beaucoup de marqués (22). Des résultats atteints notamment grâce à la présence dans leurs rangs de figures qui ont explosé en Ligue 1 avant de partir dans les meilleurs clubs européens, comme l’ex-Lensois Loïs Openda et l’ex-Rennais Jérémy Doku, ainsi que de ses cadres indéboulonnables comme Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Israël, peu de repères pour les Bleus

Israël est un adversaire assez peu croisé par l’équipe de France, puisque la dernière confrontation entre les deux nations remonte à mars 2005, en éliminatoires de la Coupe du monde (1-1). Les Israéliens sont naturellement l’équipe la plus faible du groupe, sur le papier. Ils ont été promus en Ligue A grâce à leur première place de groupe en Ligue B, devant l’Islande et l’Albanie (la Russie a été disqualifiée). En campagne qualificative pour le prochain Euro, Israël va devoir disputer des barrages pour décrocher son billet, avec une demi-finale contre l’Islande en mars. Les Israéliens ont disputé leurs derniers matchs à domicile en Hongrie, en raison de la guerre avec le Hamas.