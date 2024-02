Ligue des nations : les Bleus contre l'Italie, la Belgique et Israël

Qui succèdera à l'Espagne au palmarès de la Ligue des Nations ? Le tirage au sort, effectué jeudi 8 février à Paris, a déterminé les groupes de la quatrième édition de la compétition et a placé la France dans la poule de l'Italie, de la Belgique et d'Israël en Ligue A. Troisièmes de leur groupe lors de l'édition 2022-2023, les Bleus tenteront de faire mieux cette saison. Les matchs de la phase de groupes seront disputés entre le 5 septembre et le 19 novembre 2024.

Les deux premiers de chaque groupe de Ligue A disputeront les quarts de finale en mars 2025, le troisième jouera un barrage de relégation contre une nation ayant terminé deuxième d'un groupe de Ligue B et le quatrième sera relégué en Ligue B.

"A partir du moment où il y a les 12 meilleures équipes de la dernière compétition en Ligue A, on s'attendait à un groupe relevé. Ça sera un groupe solide, mais à peu près tous les groupes le sont (...) On a eu le bonheur de gagner cette compétition et on va repartir avec beaucoup d’ambitions", a réagi le sélectionneur français Didier Deschamps au micro de La Chaîne L'Equipe, alors que toute son énergie est pour l'instant "focalisée sur l'échéance de mars [le prochain rassemblement] et sur l'Euro en Allemagne".