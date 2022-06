Ligue des nations : après une saison éreintante, place aux changements face à la Croatie

Le cadre est idyllique, un lieu de vacances tout trouvé sur la Côte Adriatique du côté de Split, place forte de la vie nocturne en Croatie. Mais les joueurs de l’équipe de France ne vont pas pouvoir en profiter. Après s’être inclinés contre le Danemark vendredi (1-2) lors de la première journée de la Ligue des nations, les Bleus ont encore trois matchs à jouer avant de souffler un grand coup et de prendre un peu de temps pour eux. Le premier de ces trois matchs a lieu lundi 6 juin, face à la Croatie, dans le charme du vétuste Stade Poljud.

Dimanche, les Tricolores ont découvert l’ambiance moite et la chaleur étouffante de Split, vingt-quatre heures après avoir subi un déluge à l’entraînement au Stade de France. Un changement de contexte saisissant, pas forcément apprécié par les corps souffreteux des joueurs en cette fin de saison. Une forte rotation est ainsi attendue lundi pour ce match contre les Croates, par rapport au onze titulaire contre le Danemark.

Entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, en mars, Didier Deschamps avait effectué huit changements. Il s’agissait alors de matchs amicaux. Cette fois, c’est en compétition officielle - un fait rare -, que le sélectionneur, qui a retrouvé ses joueurs après quatre jours de deuil, devrait effectuer au moins sept changements. Hugo Lloris sera ainsi sur le banc, remplacé par Mike Maignan. En l’absence du capitaine au coup d’envoi, c’est Presnel Kimpembe qui portera le brassard.

53 matchs disputés en moyenne cette saison

"Il y a de la fatigue, de l’usure", a assuré Didier Deschamps, dimanche, en conférence de presse, avant de s’étendre sur le sujet : "Les organismes sont fatigués et il y a aussi l’aspect psychologique, avec des joueurs qui ont atteint un objectif au bout de leur saison, et qui ont donc un petit phénomène de décompression." L'heure est venue de donner du temps de jeu à certains joueurs qui en ont peu eu lors des derniers rassemblements, notamment dans le secteur offensif (Wissam Ben Yedder, Christopher Nkunku, Moussa Diaby).

L’envie de se montrer de ces joueurs encore peu utilisés chez les Bleus, avec l'objectif de figurer sur la liste pour la Coupe du monde, pourrait apporter un brin de fraîcheur à l’équipe de France. Qui en a grand besoin. D’autres sélections à bout de souffle sur cette fin de saison ont aussi vécu des défaites surprises, signe que tout le monde tire la langue : le Belgique a ainsi été écrasée par les Pays-Bas (1-4) et l’Angleterre défaite en Hongrie (0-1).

3️⃣3️⃣ 8️⃣6️⃣9️⃣ places.



Le Stade Poljud sera à guichets fermés demain ! pic.twitter.com/acPYPSm7ma — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 5, 2022

À la veille du match contre le Danemark, Guy Stéphan décrivait "un seuil de 55 matchs à ne pas dépasser pour éviter les blessures". Cette saison, les dix-neuf joueurs de champ de la liste actuelle ont disputé en moyenne 53 matchs. Suffisant pour que Raphaël Varane se blesse musculairement et quitte le groupe prématurément, que Kylian Mbappé se plaigne du genou et que quatre autres joueurs (N’Golo Kanté, Karim Benzema, Jules Koundé et Kingsley Coman) ne s’entraînent pas dimanche.

"S'exprimer sans risque de blessure"

"Nous, les joueurs, on s’adapte" au calendrier très chargé, assurait Lloris à la veille du match contre le Danemark. Quitte, parfois, à trop tirer sur la corde et se blesser. Alors le staff des Bleus a pris les choses en main et décidé de faire tourner sur les trois matchs suivants, contre la Croatie, lundi, puis l’Autriche à Vienne, vendredi prochain, et à nouveau la Croatie au Stade de France.

L’importance de cette rencontre face à la Croatie, qui pourrait déjà être décisive pour le classement de ce groupe 1 de Ligue des nations, n’a pas changé grand-chose à la réflexion de Didier Deschamps et de son adjoint Guy Stéphan, qui affirmait après la défaite face au Danemark : "Didier avait dit qu’il y aurait de la rotation et il y en aura, de fait. Il faut, dans ce calendrier compliqué, faire en sorte que les joueurs soient prêts pour jouer ces différents matchs et s’exprimer sans risque de blessure."

Kylian Mbappé se plaint d'une douleur au genou lors du match entre la France et le Danemark au stade de France, le 3 juin (JOSE BRETON / NURPHOTO)

Cette équipe de France remaniée fera face à la Croatie, lundi soir. Une équipe beaucoup moins dangereuse qu’en 2018, lorsqu’elle s’était inclinée en finale de la Coupe du monde contre la France. En même temps que les Tricolores s’inclinaient vendredi, les Croates tombaient face à l’Autriche à domicile du côté d’Osijek (0-3). Même avec une équipe privée de plusieurs titulaires indiscutables, l’équipe de France part donc légèrement favorite.

Enchaîner avec une deuxième défaite provoquerait de nouveaux doutes chez des Bleus pas tout à fait sereins en défense ces derniers temps, à seulement quelques mois et quatre matchs de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Cela donnerait une autre importance aux deux dernières rencontres de ce rassemblement, au cours desquelles d'autres joueurs auront encore l'occasion de briller.