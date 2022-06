Ligue des nations : renversée par le Danemark, l'équipe de France s'incline à domicile

Pour sa première sur le banc comme sélectionneur et non comme adjoint, Guy Stéphan a vécu les tourments d'une défaite. Entraîneur intérimaire en l’absence de Didier Deschamps, il a vu l’équipe de France être battue par le Danemark (1-2), vendredi 3 juin, au stade de France, pour le premier match de Ligue des nations.

Guy Stéphan avait rappelé en conférence de presse jeudi que le Danemark est une équipe "sous-évaluée". Une excuse déjà toute prête avant d'affronter cette sélection trois fois dans l'année, en Ligue des nations puis en Coupe du monde ? Dans tous les cas, le sélectionneur intérimaire a bien fait d'effectuer ce rappel. Il a pris tout son sens vendredi, car malgré l'ouverture du score de Benzema, ce sont bien les Danois qui sont repartis avec la victoire grâce à un doublé d'Andreas Cornelius.

Dans ce match, les Bleus ont successivement manqué d’inspiration, trouvé l’ouverture puis lâché une victoire qui a semblé leur tendre les bras. Ils pourront s’en vouloir et se demander comme Cornelius, entré en cours de jeu en deuxième période, a renversé le match à la faveur de deux buts splendides. Le premier en s’engouffrant dans un espace béant laissé par les frères Hernandez (68e), le deuxième en profitant d’un mauvais alignement de la défense des Bleus (88e).

La furia Benzema

Sur le coup, les 75 833 supporters présents au stade de France se sont tus face à ce vent froid venu de Scandinavie, pris par la stupeur d’un renversement de situation qui leur paraissait improbable trente minutes plus tôt. À ce moment-là du match, les Bleus menaient, grâce à un but de Karim Benzema. Six jours après avoir remporté sa cinquième C1 avec le Real au stade de France, l’attaquant des Bleus a définitivement fait de cette antre son jardin.

Sur un relai avec Christopher Nkunku, il a éliminé deux défenseurs danois avant de conclure (48e). Un but à zéro pour les Bleus, la soirée pouvait enfin commencer. Car la première période des tricolores a été bien terne. En manque d’inspiration, dans un soir sans, les Bleus s’en sont remis à Benzema. Qui a fait passer un premier frisson dans le stade de France après un raid magnifique conclu par une frappe contrée (13e).

24 - Le Danemark est la 24e équipe contre laquelle Karim Benzema a trouvé le chemin des filets avec l'équipe de France, seuls Thierry Henry (37) et Olivier Giroud (30) ont fait mieux avec les Bleus. Festival. @equipedefrance #FRADAN pic.twitter.com/iOJVgVp1VP — OptaJean (@OptaJean) June 3, 2022

L’attaquant du Real a ensuite vu son but refusé pour une position de hors-jeu (15e). Sur le coup, Kylian Mbappé a joué les complices, peut-être sa meilleure inspiration du soir. L’attaquant du Paris Saint-Germain a semblé emprunté et ses jambes de feu ont disparu le temps d’une soirée. Pire, il est sorti à la mi-temps après s’être plaint du genou gauche sans que l’on connaisse la gravité de sa blessure. À l’heure de jeu, c’est Raphaël Varane qui est sorti à son tour pour un problème musculaire.

Lloris avait pourtant sauvé la mise

En conférence de presse jeudi, Guy Stéphan avait parlé d’une "saison harassante" pour l’ensemble des joueurs. Ces pépins physiques en sont le symbole. Ils viennent s’ajouter au bilan négatif de cette soirée. Avec cette défaite, les Bleus s’inclinent pour la première fois depuis novembre 2020 et un revers face à un autre pays du Nord, la Finlande (0-2). La France restait sur sept victoires consécutives et a semblé, l’espace d’un instant, se diriger vers la huitième quand N’Golo Kanté a cru redonner l’avantage aux Bleus (80e). Mais sa frappe lointaine s’est écrasée sur le poteau.

C’est un autre poteau qui aurait dû alerter les Bleus, celui trouvé par Joakim Maehle en tout début de rencontre (4e). Un avertissement sans frais que les tricolores n’ont pas su retenir. Et pourtant, Hugo Lloris avait réalisé un arrêt de grande classe devant Christian Eriksen à 1-1 (86e). Les Bleus débutent donc cette Ligue des nations par une défaite à domicile, alors qu’ils n’avaient pas perdu une seule fois lors de l’édition qu’ils ont remportée en octobre dernier.

1 - C'est la 1re fois depuis le 23 mars 2018 contre la Colombie, déjà au Stade de France (2-3), que la France s'incline après avoir ouvert le score, soit la fin d’une série de 34 rencontres sans perdre dans ce cas de figure (32 victoires, 2 nuls). Émoussée. #FRADAN pic.twitter.com/0FAgLZmybd — OptaJean (@OptaJean) June 3, 2022

Heureusement pour eux, le rassemblement ne s’arrête pas là et va être encore long. Il reste trois matchs à jouer dans les dix prochains jours pour les Bleus, face à la Croatie et l’Autriche. Une réaction sera de mise dès lundi prochain, lors du déplacement à Split, pour aller affronter les Croates qui ont subi le même sort que les Bleus en s’inclinant lourdement à domicile face à l’Autriche (0-3).