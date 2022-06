DIRECT. France-Danemark : Kylian Mbappé sort à la mi-temps blessé au genou, les joueurs regagnent la pelouse... Suivez la rencontre

Les Bleus remettent leur titre en jeu. L'équipe de France de football retrouve le Stade de France et la Ligue des nations, vendredi 3 juin, face au Danemark. Les coéquipiers de Hugo Lloris retrouvent la compétition, huit mois après la finale remportée face à l'Espagne (2-1). Pour lancer les hostilités version 2022-2023, les joueurs, exceptionnellement dirigés par Guy Stéphan en l'absence de Didier Deschamps, sont opposés à un adversaire qu'ils connaissent bien pour l'avoir affronté lors de la dernière Coupe du monde et qu'ils retrouveront en phase de groupes du prochain Mondial, en novembre.

La dernière fois que les deux formations s'étaient affrontées, c'était en Russie et le match avait sans doute été le moins abouti des Bleus dans leur conquête de la deuxième étoile, avec un 0-0 peu passionnant. A l'heure de faire des tests et de continuer à travailler le système en 4-3-3, l'équipe de France pourrait tenter bien plus de choses cette fois-ci. Suivez le match en direct :