Incidents au Stade de France : comment le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police veulent rectifier le tir à l'occasion de France-Danemark

Six jours après les incidents lors de la finale de la Ligue des champions, la préfecture de Paris renforce la sécurité aux abords du stade à l'occasion du match des Bleus en Ligue des nations vendredi soir. Plus de 2 000 policiers et gendarmes seront mobilisés.

Un match sous haute surveillance. Echaudée, six jours après la gestion défaillante de la finale de la Ligue des champions, samedi 28 mai, la préfecture de police de Paris sort les grands moyens pour le premier match de la Ligue des nations, qui oppose, vendredi 3 juin, la France, tenante en titre, au Danemark. Près de 77 000 spectateurs sont attendus.

Bien que cette rencontre, qui se joue à guichet fermé, comporte moins de risques de violences sur le papier que la finale de la Ligue des champions, le dispositif de sécurité déployé sera plus conséquent et "orienté sur l'ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes", a précisé la préfecture de police dans un communiqué publié jeudi. Franceinfo fait le point sur les mesures mises en place.

En renforçant les effectifs de police

La préfecture de police a dévoilé, jeudi soir, à l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur, en présence de Gérald Darmanin, du préfet de police de Paris Didier Lallement et de ses services, selon une source proche du dossier, un dispositif de sécurisation redimensionné avec 2 080 policiers et gendarmes mobilisés.

Dispositif de sécurisation mis en place à Saint-Denis à l’occasion du match France - Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations. pic.twitter.com/Pq1COy1Lun — Préfecture de Police (@prefpolice) June 2, 2022

Dès 8 heures, vendredi matin, un "périmètre de sécruité" a commencé à être déployé aux abords du stade, où 78 000 spectateurs sont attendus pour ce match programmé à 20h45. Les forces de sécurité "veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l'ordre et de la sécurité publics", assure la préfecture de police.

Plusieurs sources policières interrogées par l'AFP ont ironisé sur l'ampleur du dispositif prévu, en s'inquiétant que le fiasco de samedi dernier n'ait pas provoqué d'enquête sur la chaîne de commandement.

En améliorant le filtrage du public

A partir de 16 heures, cinq points de pré-filtrage pour accéder aux zones sécurisées seront mis en place aux abords du stade et tenus par des stadiers assistés d'effectifs de police. La préfecture recommande aux spectateurs de se présenter à ces points de pré-filtrage sans objets interdits ou dangereux et en évitant de transporter des sacs ou bagages qui pourraient allonger le temps de contrôle.

Quant à la vérification des billets, dont 1 800 ont été attribués aux supporters danois, elle sera réalisée au niveau des bornes d'accès sous le contrôle de l'UEFA, organisateur de la rencontre. Samedi, lors de la finale de la Ligue des champions, l'UEFA a dénoncé, dans un communiqué publié sur son site (en anglais), l'existence de faux billets "achetés par des milliers de fans" qui ont bloqué les tourniquets de l'entrée réservée aux fans de Liverpool. Selon la FFF et l'UEFA , "2 800 faux billets" ont été scannés.

En renforçant sa communication auprès des spectateurs

Afin d'éviter un trop grand afflux de personnes qui pourrait créer des embouteillages et des mouvements de panique, la préfecture de police invite les spectateurs à anticiper leur arrivée et à planifier leurs déplacements, notamment leur trajet de retour.

Contrairement à samedi, les grilles donnant sur l'entrée du stade seront "baissées", précise la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police dans un document interne que franceinfo a pu consulter. Quant aux portes, elles seront ouvertes au public dès 18h45. La préfecture de police préconise de rester attentif à ses annonces publiées tout au long de la journée sur son compte Twitter. Une hotline, à disposition du public et des riverains, est aussi mise en place au 01 55 93 00 31.

En surveillant le goulot d'étranglement des RER B et D

Ayant en mémoire la grève de la RATP qui a touché samedi le RER B, qui permet de se rendre au Stade de France, un dispositif spécifique est mis en place pour "fluidifier et sécuriser" la progression des spectateurs des stations de métro et de RER jusqu'au stade. Selon la RATP et la SNCF, le trafic sera quasi normal sur l'ensemble de la ligne.

[⚠Prévisions de trafic] Vendredi 3 juin, le trafic sera quasi normal sur l’ensemble du #RERB. L'interconnexion sera maintenue à Gare du Nord. [1/3] — RER B (@RERB) June 2, 2022

Ce dispositif de surveillance est mis en place au niveau des trois stations de transports en commun qui desservent le stade : RER B La Plaine-Stade de France, RER D Stade de France-Saint-Denis et la ligne du métro 13 station Saint-Denis porte de Paris, dont le trafic est renforcé pour l'occasion.

Par ailleurs, plusieurs équipes des forces de l'ordre vont patrouiller dans l'ensemble des gares et des stations de Paris et sa périphérie, "notamment les nœuds multimodaux", susceptibles d'être empruntés par les spectateurs se rendant au Stade de France.

En mettant l'accent sur la lutte contre la délinquance

Pour éviter les vols à l'arraché et autres actes de délinquance qui se sont déroulés samedi aux abords du stade, la préfecture de police a prévu de renforcer ses effectifs. Le nombre d'officiers des forces de l'ordre dédié au dispositif de lutte anti-délinquance a été "significativement augmenté" en prévision du match. Un tiers des forces de l'ordre, soit "656 effectifs", sont spécialement en charge de cette mission de surveillance "dans le périmètre immédiat du Stade de France, mais également en périphérie, ainsi qu'aux abords des gares", a détaillé la préfecture de police.

Tout au long de la journée, des effectifs en civil, brassard "Police" au bras ou non, ou en tenue seront amenés à procéder à des contrôles, notamment à la sortie du magasin Leroy Merlin, du cinéma ou encore du Décathlon, situés à proximité du stade, précise le document interne de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.

Lors de la finale de la Ligue des champions, 105 personnes ont été interpellées et 39 placées en garde à vue, essentiellement pour des violences et des vols sur la voie publique à proximité des "fan zones", dans la nuit de samedi à dimanche, selon le ministère de l'Intérieur. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient des vendeurs de faux billets.