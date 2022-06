Equipe de France : Antoine Griezmann, l'ombre d'un doute

L'interrogation a pointé le bout de son nez lors du rassemblement du mois de mars. Elle est désormais sur toutes les lèvres : comment va Antoine Griezmann ? Ce dernier n'a inscrit qu'un seul but en 2022 avec l'Atlético de Madrid, contre un club de troisième division espagnole. L'attaquant des Bleus (106 sélections, 42 buts) n'a plus marqué depuis maintenant 21 matchs, toutes compétitions confondues, avant d'aborder la rencontre face à l'Autriche vendredi 10 juin, en Ligue des nations.

En conférence de presse, les autres joueurs de l'équipe de France n'échappent plus aux questions sur leur numéro 7. S'enclenche alors le même refrain. "Antoine est toujours très serein et joyeux. Il ne montre pas de déception ou de faiblesse même si on imagine que c'est compliqué pour lui de ne pas marquer", a avancé Adrien Rabiot, à Split, mardi. "On le sent heureux de retrouver les Bleus, motivé de jouer des matchs internationaux avec cette envie de gagner", assurait de son côté Hugo Lloris à la veille du match contre le Danemark.

Moins finisseur, plus organisateur

Une certitude : Griezmann se montre toujours aussi guilleret à l'idée de jouer avec les Bleus. Contre la Croatie, pourtant, "Grizou" a laissé poindre une pointe de frustration sur son occasion manquée à la 88e minute. Un sourire suivi d'un rictus de déception après une frappe ratée dans un angle fermé, sur laquelle il n'a peut-être pas assez pris le temps alors que le gardien croate était dépassé. Le signe, sans doute, d'un manque de confiance. Le dernier but de Griezmann avec les Bleus remonte à novembre et le match contre le Kazakhstan.

Sa blessure musculaire à la cuisse droite en décembre et une rechute en janvier n'ont pas aidé. De plus, le trio qu'il devait former avec Kylian Mbappé et Karim Benzema s'est progressivement mué en duo entre les attaquants du PSG et du Real. "Grizou" s'est perdu dans l'ombre de ses deux coéquipiers et a aujourd'hui davantage de mal à briller. Néanmoins, il conserve un rôle prépondérant dans le système tactique à trois défenseurs, qui permet aux trois attaquants d'être proches les uns des autres.

8 - Il y a 8 ans jour pour jour, Antoine Griezmann a inscrit le 1er de ses 42 buts avec l'équipe de France contre le Paraguay lors de sa 3e sélection. Il est aujourd'hui le 3e meilleur buteur des Bleus. Ascension. pic.twitter.com/azGM0YWcNH — OptaJean (@OptaJean) June 1, 2022

"On est là pour mettre en place un collectif, une complicité entre les joueurs", expliquait Guy Stéphan à la veille du match contre le Danemark. Lors de la rencontre au Stade de France, Griezmann a embrassé la responsabilité qui semble désormais lui incomber : décrocher entre les lignes, dicter le tempo de la rencontre et mettre sur orbite le duo Benzema-Mbappé. Moins finisseur, plus organisateur.

L'heure du déclic ?

Griezmann a néanmoins rendu une copie pâle. Avec une tendance à baisser le pied en fin de match, lui qui est très souvent remplacé en club lors de la dernière demi-heure. "Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on peut tout remettre à l'endroit. Antoine peut avoir une période de moins bien. (…) Ce n'était pas son meilleur match, évidemment, mais je ne vais pas remettre en cause tout ce qu'il est capable de faire", a expliqué Deschamps à la veille du match en Croatie.

Moins décisif que par le passé - même s'il a délivré deux passes décisives lors du match amical contre l'Afrique du Sud en mars -, Griezmann a aussi l'avantage d'avoir peu de concurrence à son poste. Qui, parmi les joueurs de la liste actuelle, pourrait occuper son rôle de soutien de Mbappé et Griezmann dans le système à trois défenseurs ? Christopher Nkunku joue plus haut, comme Mbappé, ce qu'il a bien fait contre le Danemark, avec une passe décisive, puis contre la Croatie. Dans un système à quatre défenseurs, la question du rôle de Griezmann se poserait davantage.

Antoine Griezmann lors de l'échauffement avant le match entre la France et le Danemark, le 3 juin 2022, au Stade de France. (JOSE BRETON / NURPHOTO / AFP)

Pour le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, reste donc à trouver le déclic. "On connaît le joueur qu'il est, et on se doute que cela va repartir", a assuré Rabiot mardi. Tout aussi confiant que son milieu, Deschamps ne devrait pas hésiter avant de faire jouer Griezmann contre l'Autriche vendredi, pour son 64e match d'affilée avec l'équipe de France. Un record pour le numéro 7, qui n'a plus raté la moindre rencontre des Bleus depuis un match contre l'Angleterre en 2017. Antoine Griezmann, c'est aussi ça : la continuité et l'assurance d'être performant, à n'importe quel moment, au plus haut niveau. Reste à savoir quand il retrouvera l'efficacité.