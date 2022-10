PSG-Benfica : sans son trio Messi-Neymar-Mbappé au complet, Paris face à un défi en Ligue des champions

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Pour lancer ses matchs retour de la phase de poules de Ligue des champions face à Benfica, mardi 11 octobre, le Paris Saint-Germain va de nouveau devoir se passer de Lionel Messi. Touché au mollet face aux Portugais la semaine dernière, sorti par précaution par son entraîneur, l’Argentin n’est pas encore apte à retrouver la pelouse.

"On connaît l’importance de Leo dans notre jeu, son état de forme depuis le début de saison, ses connexions avec Mbappé, Neymar, les pistons", a reconnu l’entraîneur parisien Christophe Galtier à la veille de l’opposition contre Benfica.

C'est un coup dur pour le club de la capitale à l’entame d’une semaine particulièrement intense, de la C1 au Classique face à Marseille dimanche soir. Depuis le début de saison, Lionel Messi enchaîne les bonnes prestations et les coups d’éclat. Pour le PSG, il va falloir apprendre à faire sans lui.

Une absence pesante

Auteur de huit buts et d’autant de passes décisives toutes compétitions confondues, Messi a manqué très peu de rencontres depuis le début du mois d’août (1 1043 minutes de jeu pour un total maximum de 1 260 minutes). Toujours titulaire, remplacé en fin de rencontre à cinq reprises seulement, son absence à Reims samedi soir était son premier forfait de la saison.

"On ne peut pas se réjouir de l’absence d’un joueur, encore moins quand c’est Lionel Messi, quand on voit l’animateur qu’il est sur le plan offensif", a regretté le technicien parisien. D’autant que le premier aperçu de la vie sans l’Argentin a apporté son lot de doutes et d’interrogations. Tenus en échec sur la pelouse du stade Auguste Delaune par les Rémois (0-0), les Parisiens sont apparus bien peu inspirés pour se projeter vers l’avant (trois tirs cadrés seulement).

Secteur offensif remanié

Avec Messi sur la touche, c’est aussi toute l’animation offensive qui flanche. La dynamique de la "MNM", cassée, va devoir se recomposer, à l’image de ces dernières semaines, où les trois attaquants star ont été moins utilisés ensemble (Neymar sur le banc et Mbappé sorti au bout d’une heure à Nantes, Mbappé sur le banc à Nice, Messi absent à Reims…). Une période qui coïncide avec des sorties en demi-teinte pour le club de la capitale, des victoires scellées par un petit but d’avance, et des contre-performances face à Benfica et Reims pour deux des trois nuls de la saison en l'espace d'une semaine.

Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé avant la rencontre de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa, le 14 septembre 2022. (JACK GUEZ / AFP)

Mardi soir, Neymar et Kylian Mbappé auront la charge d'amener le danger devant la cage portugaise, alors même que la relation entre les deux joueurs ne semble pas toujours au beau fixe sur le terrain. Depuis le début de la saison, le Brésilien a délivré trois passes décisives à son coéquipier français, autant qu’à Messi. Mais il n’en a reçu aucune en retour, Mbappé n’ayant toujours pas débloqué son compteur dans la dernière passe. "On va chercher à améliorer quelque chose qui existe, car la relation Mbappé-Neymar existe vraiment, depuis plus de cinq ans", assure Christophe Galtier.

Dans son malheur, le PSG pourrait aussi tirer des opportunités. Sans l’Argentin, le staff parisien a plusieurs options pour faire évoluer son onze. Pablo Sarabia est prêt pour assurer l’intérim sans grand bouleversement tactique. Mais Galtier pourrait aussi choisir de changer de système de jeu. Et ainsi soulager Kylian Mbappé, qui s'était montré critique sur son poste et son positionnement après un match avec la France ? "J’ai été attentif à ses déclarations après l’équipe de France, a glissé Galtier à la veille du match contre Lisbonne. Il se sent plus à l’aise dans l’animation proposée et la manière dont est constitué le secteur offensif chez les Bleus. C’est une discussion que nous avons souvent. Je cherche à le rassurer en essayant de trouver différentes options." Puisqu'il faut composer sans Messi, le match face à Benfica peut être une première expérimentation. A même de redonner le sourire à Mbappé et au PSG ?