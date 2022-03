Lille-Chelsea : on vous explique pourquoi le club anglais est au bord du gouffre à cause de la guerre en Ukraine

Quand tout se passe bien sur le plan sportif, la sérénité d'un club n'est pas forcément garantie, même à court terme. En ballotage très favorable après sa victoire 2-0 à l'aller, Chelsea se déplace à Lille en huitième de finale retour de Ligue des champions, mercredi 16 mars, dans un contexte critique. Le club londonien se trouve sous la menace d'une faillite à cause de son propriétaire, Roman Abramovitch.

Epinglé pour ses relations avec le Kremlin, l'oligarque russe a été visé par de lourdes sanctions, au moment où les instances internationales tentent d'isoler au maximum le régime de Vladimir Poutine, qui a déclenché un conflit armé en envahissant l'Ukraine le 24 février. Dans un premier temps, le gouvernement britannique a gelé tous les avoirs d'Abramovitch le 10 mars, l'interdisant également d'entrer sur le territoire. Le milliardaire (dont la fortune est estimée à plus de 12 milliards de dollars) a été destitué de son statut de dirigeant de Chelsea par la Premier League deux jours plus tard.

Or les Blues vivent depuis 2003 grâce à l'argent d'Abramovitch. Ce dernier leur a permis de changer de dimension sur les scènes nationale et continentale. Depuis l'arrivée du Russe, le club a remporté deux Ligues des champions (2012, 2021) et cinq titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010, 2015, 2017), alors qu'il ne faisait pas partie du gratin du football londonien jusqu'alors.

Les sanctions touchant Roman Abramovich ont entraîné de lourdes répercussions sur l'entité Chelsea. La billetterie a été fermée, rendant les seuls abonnés autorisés à se rendre à Stamford Bridge, mais cela ne vaut que pour les matchs sur la scène nationale. La vente des produits à l'effigie du club a été suspendue, comme le précise le club sur son site (contenu en anglais). De plus, selon le journaliste du Times, Martyn Ziegler (contenu en anglais), Chelsea n'a plus le droit à toucher à son effectif en faisant signer de nouveaux contrats aux joueurs, même à ceux dont le bail expire à la fin de la saison.

Les joueurs et le staff sont toujours payés, mais toutes les dépenses de jour de match sont également strictement encadrées, à hauteur d'un million d'euros lors des rencontres à domicile et à seulement 23 000 euros pour les déplacements, comme à Lille mercredi. La situation a inspiré un trait d'humour à l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, en conférence de presse lundi, à propos du voyage à Lille : "Nous avons un avion. Nous pouvons faire l'aller-retour, mais si l'on ne peut pas on prendra le bus. Je suis prêt aussi à conduire une voiture à sept places s'il le faut".

"We can go by plane. If not, we go by train. If not, we go by bus. If not, I drive a seven-seater!"



Thomas Tuchel is letting nothing stop him from getting to Lille for Chelsea's midweek Champions League fixture... pic.twitter.com/IetZn2GRNT