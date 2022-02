Chelsea-Lille : des Lillois trop limités s’inclinent en huitième de finale aller de la Ligue des champions et voient leur rêve de qualification s’éloigner

Beaucoup leur prédisaient l’enfer face aux tenants du titre et récents champions du monde des clubs, mais le Losc ne s’est pas montré ridicule, loin de là, à Stamford Bridge, mardi 22 février. Pour autant, les hommes de Jocelyn Gourvennec, alignés dans un système inédit, s’inclinent face à des Blues plus justes techniquement et cliniques devant le but (2-0), à l'image de Kai Havertz et Christian Pulisic. Avec deux buts de retard, les Lillois sont en ballotage très défavorable avant le match retour des huitièmes de finale, au stade Pierre-Mauroy, mi-mars.

Devant 1500 de leurs bruyants supporters qui avaient fait le déplacement à Londres, les Lillois ont montré un beau visage, comme lors de la phase de groupes de la compétition. Mais l’envie de bien faire n’a pas suffi face aux champions d’Europe en titre. Dans un 4-3-3 inédit et très défensif aligné par Jocelyn Gourvennec, les Dogues ont mis quelques minutes avant d’entrer pleinement dans leur match et ont été cueillis à froid dès la 8e minute par Kai Havertz.

David trop esseulé face à Goliath

Douchés d’entrée, les Lillois ne se sont pas découragés et ont repris leur marche en avant. Mais avec peu de joueurs offensifs sur le terrain, ils ont eu beaucoup de peine à inquiéter une défense de Chelsea hermétique. Jonathan David, d’habitude aligné aux côtés de Burak Yilmaz, était mardi soir seul en pointe, trop esseulé. Alors que ses coéquipiers ne parvenaient pas à le trouver, le Canadien a beaucoup décroché pour toucher quelques ballons.

À l’image de Benjamin André peu avant la mi-temps, les Dogues ont alors essayé de tromper la vigilance d’Edouard Mendy avec des frappes lointaines, mais il en fallait plus pour déstabiliser l’un des meilleurs gardiens du monde. Trop limités techniquement, hormis un Renato Sanches phénoménal mardi soir, les Nordistes ont payé leurs erreurs et leurs pertes de balle et ont été punis, peu après l’heure de jeu, par Christian Pulisic, au terme d’un contre mené par l’inévitable N’Golo Kanté.

Défaite à Stamford Bridge.



Il restera 90 minutes à Pierre Mauroy pour tenter d'inverser la tendance.#CHELOSC #UCL 2-0 | ⏱ 90'+5 pic.twitter.com/lhpi6Tsnrj — LOSC (@losclive) February 22, 2022

Jocelyn Gourvennec a bien tenté d’inverser la tendance en changeant de système pour permettre à ses joueurs de retrouver leurs repères en 4-4-2, mais le Losc ne s’est pas pour autant montré plus dangereux. Si le résultat semble logique sur le papier, il éloigne déjà les Lillois d’une qualification en quart de finale. À moins d’un exploit au stade Pierre-Mauroy, le 16 mars prochain, lors du match retour.