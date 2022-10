Ligue des champions : Messi-Mbappé-Neymar, un trio magique qui efface tous les doutes parisiens

Plus que jamais, cette qualification porte la marque de la "MNM". Directement impliqués dans les sept buts parisiens du soir lors de la victoire au Maccabi Haïfa, mardi 25 octobre (7-2), les trois hommes forts du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, ont offert une nouvelle performance de gala en C1. Le trio offensif parisien continue d'attirer tous les regards, et fait relativiser les doutes à d'autres niveaux dans le jeu et l'effectif.

Les photos de la victoire contre le Maccabi Haïfa | — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 25, 2022

Face au Maccabi Haïfa, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et donnent presque le tournis. Deux buts, deux passes décisives et une barre transversale pour Lionel Messi, deux buts et deux passes décisives pour Kylian Mbappé, un but et un contre-son-camp provoqué pour Neymar… Dans un match où le PSG a égalé son record de buts marqués au niveau européen, les trois hommes de devant ont évidemment été à la fête. "Aujourd'hui ça a très bien marché, je suis super content, les trois ont marqué, les trois ont fait un super match, ils ont été décisifs", a sobrement commenté Marquinhos au micro de Canal+ après le coup de sifflet final. "Quand ils sont comme ça, c'est difficile pour l'autre équipe."

Un nouvelle performance au sommet

Omniprésents sur les offensives parisiennes, ils se sont aussi illustrés par leur palette technique. Du subtil extérieur de Messi pour ouvrir le score au coup du foulard de Neymar sur l'action du premier but de Mbappé, en passant par les échanges de passes millimétrées dans la surface, l'Argentin, le Français et le Brésilien se sont amusés sur la pelouse du Parc des Princes. De quoi faire du premier le seul joueur des cinq grands championnats avec plus de dix buts et dix passes décisives à son compteur, tandis que le deuxième prend la tête du classement des buteurs de C1. "Nos trois attaquants ont été fantastiques, avec une grande connexion entre eux […] Ça joue vite, ça joue juste, ça joue les uns pour les autres, et c'est très agréable à voir", s'est félicité Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, en conférence de presse.

10 - Lionel Messi est le seul joueur à avoir marqué au moins 10 buts et délivré au moins 10 assists toutes compétitions confondues cette saison parmi ceux évoluant dans les 5 grands championnats européens (10 de chaque). Double-double. #PSGMAC pic.twitter.com/D1CGn8uyx6 — OptaJean (@OptaJean) October 25, 2022

Une prestation à l'image du début de saison parisien sur la scène européenne. Depuis sa première sortie contre la Juventus début septembre, le PSG est porté par la "MNM". Jusqu'au septième et dernier but de la soirée, inscrit par Carlos Soler, les trois attaquants avaient marqué tous les buts du club de la capitale. Le constat s'étend également au championnat, où il ne faut pas regarder plus loin que le dernier match, contre Ajaccio, vendredi dernier, pour voir Messi, Neymar et Mbappé tous trois buteurs (3-0).

De quoi oublier les difficultés

Les paillettes de la "MNM" occultent même les largesses parisiennes dans le reste du jeu. Contre les Israéliens, le milieu de terrain est apparu en difficulté, en l'absence de Marco Verratti, suspendu. Pourtant peu sollicitée, la défense n'a jamais brillé par son autorité face aux modestes Israéliens du Maccabi. Et le dernier rempart Gianluigi Donnarumma n'a pas non plus rassuré, fautif sur le premier but, sur une de ses rares sorties de la soirée.

"Je ne suis pas agacé mais on a manqué d'exigence sur le début de la seconde période", a d'ailleurs regretté Christophe Galtier après la rencontre, le visage fermé, presque son premier commentaire sur le match. "Autant on a été pris sur coup-franc sur le premier but, autant en seconde période on a manqué d'exigence et de rigueur pour éviter relancer cette équipe [le Maccabi Haïfa], et on l'a relancée." Sur la pelouse mardi soir, son onze s'est parfois relâché, et n'a pas été capable de rendre une copie sans but encaissé, comme depuis le début de la campagne européenne.

Pour l'instant, la forme olympique du trio offensif suffit à balayer les maux. Mais avec une longue trêve anticipée marquée par une Coupe du monde dans un contexte inédit, et des interrogations à venir sur les états de forme au retour du Qatar, les conditions pourraient vite changer pour le PSG. Autant profiter au maximum sur la connexion de sa "MNM", tant qu'elle est à ce niveau.