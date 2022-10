Ajaccio-PSG : porté par Messi et Mbappé, Paris s’impose en Corse et renforce sa place de leader du championnat

Paris poursuit sa marche en avant. Le PSG a signé sa dixième victoire de la saison en championnat contre Ajaccio (3-0), vendredi 21 octobre, à François Coty, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Dominateurs et portés par un duo Lionel Messi-Kylian Mbappé en grande forme, les Parisiens ont pris le meilleur sur des Ajacciens vaillants, mais trop limités pour les inquiéter.

Quand Lionel Messi et Kylian Mbappé sont en forme, tout sourit à Paris, qui a maîtrisé sans difficulté le promu ajaccien, 18e de Ligue 1. Impliqués dans les trois buts du soir, soit dans le dernier geste ou soit dans l’avant-dernière passe, les deux attaquants ont rendu une très bonne copie. En face, les Ajacciens ont bien essayé de profiter des coups de pied arrêtés pour se montrer dangereux, mais ils n’ont pas réussi à bouger la machine parisienne.

Connexion Mbappé-Messi établie

Sur la pelouse du stade François Coty, les Parisiens se sont détachés grâce à l’inévitable duo Mbappé-Messi. En l’absence de Neymar, suspendu, le Français et l’Argentin ont tenu l’attaque parisienne avec une certaine complicité. Bien servi par une jolie passe en profondeur de Messi, le natif de Bondy est venu ouvrir le score et débloquer la situation en première période (24e).

Messi a doublé la mise pour le PSG en fin de partie, au terme d’une magnifique combinaison en une touche de balle avec Juan Bernat et le Français, passeur décisif (79e). Kylian Mbappé s'est occupé du troisième et dernier but d'un tir en déséquilibre du droit, sur une nouvelle passe décisive de l'ancien barcelonnais (82e).

C'est terminé ! ️



Le @PSG_inside s'impose largement contre l'@ACAjaccio avec un duo Messi-Mbappe ultra décisif !



Le résumé du match https://t.co/e4o5WN2SZT#ACAPSG pic.twitter.com/T25dAWRlXK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 21, 2022

Un festival offensif pour les deux hommes, qui en ont profité pour soigner leurs statistiques. Avec ses neuvièmes et dixièmes réalisations de la saison, Mbappé prend la tête du classement des buteurs devant son coéquipier et absent du soir, Neymar. Auteur de sa neuvième passe décisive, Messi rejoint Kevin De Bruyne comme meilleur passeur en Europe. De quoi redonner un certain souffle au club de la capitale, qui ne s’était plus imposé par plus d’un but d’écart en Ligue 1 depuis début septembre et le déplacement à Nantes (3-0).

Des occasions gâchées

L’écart aurait même pu être encore plus lourd si les hommes de Christophe Galtier s’étaient montrés plus efficaces. Malgré 65% de possession et une maîtrise globale du jeu, ils ne sont rentrés aux vestiaires qu’avec une courte avance. Le buteur du soir Kylian Mbappé a un peu gâché avant de régler la mire. Seul face au but après un caviar d’Achraf Hakimi (37e), il a balancé le ballon dans le ciel, puis il a à nouveau manqué le cadre en bout de course quelques minutes plus tard (42e).

Quel but et quelle action entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, du grand art ! #ACAPSG #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/mgysl2KC8f — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 21, 2022

Derrière le duo d’attaque, les autres joueurs du onze parisien ont eu du mal à trouver la lumière. La solution aurait pu venir des doublures, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanches, propulsées titulaires après le roulement d’effectif imposé par Christophe Galtier pour compenser les absences (Neymar et Sergio Ramos suspendus, Nuno Mendes blessé). Mais elles n’ont pas saisi l’occasion de briller, et n’ont pas spécialement tiré leur épingle du jeu. Touché à une cheville, Sanches a été remplacé dès l'heure de jeu, suivi dix minutes plus tard par Ruiz.

Après cette victoire, le PSG est plus que jamais leader du championnat, et compte provisoirement six points d’avance sur son dauphin lorientais. Le plein de confiance avant de retrouver le Maccabi Haïfa, mardi, sur la scène européenne, pour tenter de valider leur qualification en huitième de finale de Ligue des champions.