Ligue des champions : les quatre désillusions marquantes du PSG sous l'ère qatarie

On pensait leurs vieux démons écartés après une qualification au forceps pour les quarts face à Dortmund en 2020, qui avait mené plus tard à une finale dans une édition un peu spéciale. Le beau parcours l'an dernier qui avait conduit les joueurs de la capitale en demi-finales avait confirmé cette impression. Mais ces démons ont ressurgi, mercredi 9 mars, au Santiago-Bernabeu à Madrid. Retour sur les éliminations marquantes du PSG en Ligue des champions.

1 La première face à Chelsea en 2014

Après une retentissante victoire au match aller 3-1 au Parc des Princes en quarts de finale face aux Blues, les Parisiens se rendent à Stamford Bridge avec, en tête, une qualification pour la première demi-finale en Ligue des champions depuis 1995. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. André Schürrle ouvre le score à la 32e et met la pression sur le PSG. Les Parisiens vont tenir jusqu'à la 87e minute avant de voir leurs filets trembler après un but de Demba Ba. Paris est évincé à cause du but encaissé au Parc. Une première élimination sur le gong sous l'ère QSI. Ils se vengeront néanmoins l'année suivante en sortant Chelsea à Stamford Bridge sur un but de Thiago Silva à la 113e minute.

L'attaquant de Chelsea Demba Ba inscrit le but qui élimine le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions, le 8 avril 2014, à Stamford Bridge. Le gardien italien de Paris Salvatore Sirigu et l'arrière Maxwell sont à terre. (ADRIAN DENNIS / AFP)

2 La "remontada" face à Barcelone en 2017

C'est la plus marquante, celle qu'on rappelle chaque année et qui a même popularisé le mot "remontada" en France. Après une victoire 4-0 au match aller, les Parisiens s'écroulent 6-1 au match retour, notamment en fin de match, encaissant trois buts après la 88e. Une élimination marquante qui fait la Une des journaux du monde entier et crée un véritable traumatisme dans le vestiaire parisien.

Les Parisiens Marco Verratti et Blaise Matuidi abattus à Barcelone après avoir été battus (1-6) le 9 mars 2017, lors du match retour des 8e de finale au Camp Nou, après avoir gagné à l'aller (4-0) (JOSEP LAGO / AFP)

3 L'humiliation face à Manchester United en 2019

Deux ans plus tard, en huitièmes de finale, le PSG domine facilement Manchester United 2-0 au match aller à Old Trafford. Pour le match retour, les Red Devils sont privés de dix joueurs, dont Paul Pogba, suspendu, ou encore Alexis Sanchez et Nemanja Matic, blessés. Pourtant, comme à Barcelone, les Parisiens encaissent un but d'entrée. Mais ils réagissent en égalisant, avant que Gianluigi Buffon ne fasse une grosse erreur qui relance les Mancuniens. Un penalty dans les arrêts de jeu enverra Manchester en quarts de finale et Paris à la maison.

L'attaquant belge de Manchester United, Romelo Lukaku célèbre la victoire de son équipe au Parc des Princes, le 6 mars 2019, qui élimine le PSG de Marco Verratti en 8es de finale de la Ligue des champions. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

L'incompréhension face au Real Madrid en 2022

Alors que l'on pensait la malédiction terminée après la finale de 2020 et la demi-finale de l'an dernier, les Parisiens se sont une nouvelle fois sabordés en Ligue des champions. La victoire au match aller en poche (1-0), les joueurs du PSG maîtrisaient le match grâce à l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Mais Paris a relancé le Real Madrid à l'heure de jeu sur une grossière erreur de Gianluigi Donnarumma. Revigorés par ce nouvel espoir, et face à une défense apathique, les Madrilènes ont accéléré, portés par la classe de son capitaine Karim Benzema avec deux autres buts marqués coup sur coup (76e et 78e). Un retournement de situation en une demi-heure qui balaye les bonnes performances des deux dernières saisons.