Ligue des champions : les Champs-Elysées réservés aux piétons dimanche soir pour la finale entre le PSG et le Bayern Munich

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également indiqué que 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aux abords de l'avenue et du Parc des Princes.

A événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Les Champs-Elysées seront réservés aux piétons dimanche soir à Paris pour la finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Le préfet de police de la capitale l'a annoncé samedi 22 août.

L'accès aux Champs-Elysées sera interdit aux voitures ; seuls les piétons pourront y accéder. Afin de "respecter la distanciation sociale", il n'y aura "plus de circulation sur les Champs de manière à ce que les gens puissent remplir l'espace en respectant les règles", a expliqué Didier Lallement lors d'un point presse. Le préfet de police a précisé que 17 stations de métro seront fermées et que des "points de barrage" seront mis en place "pour que les véhicules ne se mêlent pas à la foule".

Distribution de 2 000 masques

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également indiqué que 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aux abords de l'avenue et du Parc des Princes. "Le dispositif visera essentiellement d'abord à la prévention de la pandémie", a précisé le préfet. Quelque 2 000 masques seront ainsi distribués. "On peut imaginer que, deux heures après le match, tout rassemblement sera interdit", a par ailleurs déclaré le ministre de l'Intérieur, qui évoque de possibles "dispersions" en fin de soirée.