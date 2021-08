Ligue des champions : le Shakthar Donetsk, un barrage en forme d'épouvantail pour l'AS Monaco

Pelles et pioches à la ceinture, l'AS Monaco part à l'assaut des "Mineurs". Pas très chanceux au tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, le club de la Principauté a hérité du Shaktar ("Mineur" en russe) Donetsk, très expérimenté en C1, et mené par Roberto De Zerbi, un entraîneur dont la cote a grimpé en flèche avec les performances de son ancien club, l'US Sassuolo.

"C'est l'équipe la plus difficile que nous pouvions rencontrer en barrages"… Après la victoire de son équipe face au Sparta Prague en troisième tour préliminaire, Niko Kovac se penchait déjà sur la double confrontation face au redouté Shakhtar Donetsk. "Ils sont favoris", lâchait même le coach monégasque, annonçant la couleur pour face aux Ukrainiens.

Il faut dire que depuis 2010, le Shaktar n'a manqué qu'une seule fois la phase de groupes de la Ligue des champions (en 2016-2017) et a même atteint les quarts de finale de la compétition en 2011. La saison dernière, le club ukrainien s'était même imposé à deux reprises face au Real Madrid, avait tenu en échec l'Inter Milan mais avait subi deux déroutes face au Borussia Mönchengladbach, qui lui avaient coûté sa place en huitièmes de finale.

Roberto De Zerbi aux commandes du Shakhtar

Mais l'an passé, pour la première fois depuis 2017, le Shakhtar n'a pas remporté le championnat ukrainien, devancé par le Dynamo Kiev, et se voit obligé de disputer les tours de qualification en Ligue des champions. Pour retrouver les sommets de la Premier Liga et accéder à la C1, "les Mineurs" se sont renforcés cet été.

Le défenseur central Marlon, en provenance de Sassuolo, et l'ailier droit Pedrinho, en provenance du Benfica Lisbonne, sont venus élargir la grande colonie brésilienne de l'effectif (13 joueurs originaires du Brésil). Le club a également investi pour recruter l'avant-centre de l'Ajax Amsterdam, Lassina Traoré, déjà auteur de 4 buts en 6 matchs avec sa nouvelle équipe.

Pour faire jouer cet effectif pléthorique, le Shakhtar s'est offert les services de Roberto De Zerbi, le technicien italien dont la cote monte depuis les belles performances de l'US Sassuolo, son ancien club. Si la formation italienne a fini à une correcte huitième place de la Serie A, De Zerbi s'attache toujours à proposer un football attractif et divertissant.

L'entraîneur de 41 ans a fait progresser le club d'Émilie-Romagne et ses joueurs, dont trois ont été sélectionnés par Roberto Mancini et ont remporté l'Euro avec la Squadra Azzurra : Manuel Locatelli, auteur de deux buts, Domenico Berardi, titulaire à cinq reprises, et Giacomo Raspadori. En cas de qualification face à l'AS Monaco, Roberto De Zerbi découvrirait aussi la Ligue des champions.

Un début de saison à oublier pour Monaco en Ligue 1

Pour l'AS Monaco, la double confrontation s'annonce donc compliquée, avec un match retour à l'extérieur. Le club de la Principauté est aussi habitué à avoir la possession et va devoir composer face à une équipe qui aime imposer son rythme. Et si les Monégasques ont disposé du Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la C1, ils connaissent un mauvais début de saison en Ligue 1.

Lors de la première journée de championnat, ils ont été tenus en échec à domicile face à Nantes (1-1), avant d'être défaits par le FC Lorient (1-0) le week-end dernier. Niko Kovac avait préservé Wissam Ben Yedder ou encore Youssouf Fofana, sur le banc au début de la rencontre face aux Merlus, mais le technicien allemand comptera sur ses hommes clés pour accrocher une qualification en Ligue des champions, que l'AS Monaco n'a plus disputée depuis la saison 2018-2019.